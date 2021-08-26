Вариантов стало меньше: какие вакцины против коронавируса выбирают украинцы

Украинцы предпочитают американские и китайскую прививки, а некоторые и вовсе теперь не доступны для ревакцинации

В Минздраве поделились информацией о том, какая вакцина против коронавируса является самой популярной в Украине.

По информации пресс-службы Минздрава, чаще всего из шести доступных прививок украинцы выбирают американскую Pfizer — ею вакцинировались уже 1 715 589 раз. На втором месте оказалась китайская CoronaVac, с помощью которой в нашей стране сделали 1 423 002 прививки. Далее следуют американская Moderna (1 071 324 укола), индийский Covishield (487 187 доз вакцины) и европейская AstraZeneca (438 229). Менее популярна в Украине из-за дефицита однодозовая вакцина фирмы Janssen, которую сделали 16 961 украинцу.

К слову, сейчас в Украине доступны лишь 4 прививки от коронавирусной болезни. Статистика иммунизации за минувшие сутки, 25 августа, выглядит следующим образом:

Moderna — 65 720, Pfizer — 46 774, CoronaVac — 39 733, AstraZeneca — 10 183 людям.

Отметим, что одной дозой вакцины против ковида защищены уже 5 152 290 украинцев, а еще 3 310 320 человек закончили курс иммунизации полностью. Всего же в Украине по состоянию на 25 августа сделали более 8 млн прививок.

Как ранее сообщал "Телеграф", по соседству с Украиной — в Польше — объявили о начале новой четвертой волны коронавируса в стране и рассказали, когда ожидается пик заболеваемости.