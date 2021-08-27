Укр

Дельта-штамм коронавируса в 3-4 раза заразнее обычного, - врач-эпидемиолог

Автор
Т. Ерохина
Дата публикации
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Автор
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Дельта-штамм коронавируса в 3-4 раза заразнее обычного, - врач-эпидемиолог Новость обновлена 27 августа 2021, 16:50
Иллюстративное фото. Pixabay

Эпидемиолог ожидает ухудшения ситуации с коронавирусом в Украине

В Украине, по данным Министерства здравоохранения, распространяется штамм коронавируса "Дельта". Чем этот вариант вируса отличается от предыдущих и может ли спровоцировать новую волну Covid-19? "Телеграф" обратился за разъяснением ситуации к кандидату медицинских наук, врачу-эпидемиологу Андрею Александрину.

Как пояснил медик, в Украине "Дельта-штамм" появился ранее, но сейчас его начали больше тестировать. Александрин прогнозирует, что этот штамм будет распространяться дальше и дальше, учитывая прошедшие массовые праздники и гуляния, во время которых огромное количество людей не соблюдало социальную дистанцию.

Главное отличие штамма "Дельта" от других, в частности, первоначального, который впервые выявили в китайской провинции Ухань, заключается в его заразности — так называемой контагиозности (свойство инфекции передаваться от больного человека к здоровому).

"Если в среднем один больной человек инфицировал 2-2,5 человека, то на сегодняшний день один человек, в случае с "Дельта-штаммом", инфицирует минимум 7-9 человек, а то и больше. Исследования показывают, что заразность увеличилась", — рассказал эпидемиолог.

Кроме того, медик акцентирует на исследовании, которое говорит о воздушно-аэрозольном пути передачи коронавируса как основном. Аргументы ученых ранее были представлены в статье научного журнала The Lancet. Хотя в начале пандемии Всемирная организация здравоохранения акцентировала на том, что основной путь передачи Covid-19 — капельный, противостоять которому могут такие меры, как социальная дистанция и масочный режим.

Учитывая новые данные, Александрин обращает внимание на то, что большинство помещений в Украине не имеет надлежащей механической вентиляции, отсутствует контроль воздухообмена, температурного режима, влажности воздуха и уровня CO2. Врач отмечает, что изначально в США, а теперь уже и в странах Европы, занялись этим моментом: монтируют вентиляционные системы, которые минимизировали бы концентрацию инфекционного аэрозоля в закрытых помещениях. 

"Я считаю, что нашей стране нужно обратить внимание на последние тенденции и создавать качественные вентиляционные системы, — отмечает эпидемиолог. — В рамках той же программы "Большое строительство" можно было бы подготовить учебные учреждения, что значительно снизит заболеваемость населения. Потому как дети являются основной причиной массового распространения всех и воздушных, и капельных инфекций".

По словам врача, ситуация с коронавирусом в Украине, вероятно, будет ухудшаться. 

"Всплеск будет тогда, когда в Украине массово появятся тест-системы. Еще один показатель, на который мы должны обратить внимание, количество занятых коек в больницах. Госпитализация за последнюю неделю выросла на 18%. Такой темп у нас был только в феврале 2020 года, то есть сейчас пошел очень сильный прирост", — отмечает Александрин.

Эпидемиолог ожидает серьезной вспышки коронавируса вскоре после прошедших мероприятий ко Дню Независимости Украины. 

"Мы должны понимать, что придет сентябрь, немножко похолодает, закроют окна в садиках и школах, повысится концентрация аэрозоля и через деток, как и всегда, начнется рьяное распространение ОРЗ, — рассказывает медик. — Наверное, мы можем пойти по сценарию, который наблюдаем в России, где очень большая смертность от "Дельта-штамма", высокая госпитализация".

Ранее "Телеграф" сообщал, что в России каждый день коронавирусом заболевают около 20 тысяч человек.

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