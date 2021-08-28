Заразность штамма "Дельта" сравнивают с ветрянкой, — врач-инфекционист рассказала о симптомах

Врач-инфекционист сообщила, что симптомы "Дельты" проявляются быстрее, чем через 5-7 дней, как было с другими штаммами Covid-19

Штамм коронавируса "Дельта", который чаще стали обнаруживать в Украине, более заразен и быстрее проявляется при инфицировании. Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказала врач-инфекционист Леся Радковская.

Как объяснила врач, штамм "Дельта" заразнее и агрессивнее своих "братьев".

"Вирус постоянно мутирует и изменяется, потому что хочет жить и продолжать свой род, — отмечает Радковская. — Его инкубационный период (время от заражения до проявления болезни) тоже уменьшился в сравнении. Если в цифрах: заразность сравнивают с ветряной оспой (ветрянкой), т.е. с вероятностью 90% вы заболеете после контакта с больным".

Симптомы у больных появляются быстрее, а не через 5-7 дней, как было с другими штаммами. Среди проявлений инфекционист отмечает головную боль, першение в горле, кашель, жидкие опорожнения, повышение температуры с первых дней. Тогда как потеря обоняния или вкуса, по ее словам, уже не являются массовыми.

"И осложнения, которого боимся мы, врачи, это — цитокиновый шторм... Здесь, к сожалению, он тоже намного быстрее может проявиться", — отметила Радковская.

По мнению врача, "Дельта" может вызвать новую волну, но не отдельно, а вместе и с предыдущими штаммами, потому что они же не исчезли.

"Волна уже началась, но ее величина зависит от нас всех, — считает Радковская. — Потому что сейчас все возвращаются из отпусков (в том числе из-за рубежа), дети от бабушек с дедушками. Население не соблюдает правила ношения масок, большинство начало пренебрегать этим. Да и вакцинацию некоторые делают только на бумаге, ради поездок, а не для здоровья. Кроме того, к этому может присоединиться "дедушка" — грип, сезон которого вот-вот начнется".

Инфекционист призывает внимательно относиться к своему здоровью, потому что от профилактики зависит больше, чем мы думаем.

"В настоящее время не существует такой волшебной таблетки, чтобы "бац" и выздоровел, а когда человек находится в реанимации, то время назад уже не вернешь... Будьте здоровы!" — резюмировала Радковская.

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