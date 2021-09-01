Укр

США отправит Украине "гуманитарку" с инновационными лекарствами от COVID-19 стоимостью более полумиллиарда гривен

Автор
А. Дворовенко
Дата публикации
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Автор
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Инновационный препарат от коронавируса Новость обновлена 01 сентября 2021, 16:04
Инновационный препарат от коронавируса

Речь идет о 60000 флаконов двух инновационных препаратов от коронавируса

Украина в ближайшее время получит от США инновационные лекарства от коронавируса стоимостью почти 20 млн долларов. Их обещают сразу развести в регионы.

Об этом в среду, 1 сентября, заявили в Министерстве здравоохранения.

Отмечается, что этой договоренности удалось достичь во время визита Президента Украины Владимира Зеленского в США.

Инновационные лекарства от коронавируса Украина получит в качестве гуманитарной помощи. Они должным образом зарегистрированы в США и рекомендованы при средней и тяжелой форме коронавируса.

Речь идет о препаратах Бамланивимаб (Bamlanivimab) — 20 000 флаконов, и Етесевимаб (Etesevimab) — 40 000 флаконов. По данным Минздрава, их уже сформировали в груз и транспортируют в аэропорт, чтобы отправить в Украине.

Как пояснил глава Минздрава Виктор Ляшко, эти препараты в организме действуют непосредственно на вирус и ускоряют процесс выздоровления пациентов с COVID-19.

Напомним, как сообщал "Телеграф", США в рамках механизма COVAX передали Украине почти 190 000 доз вакцин от коронавируса производства Pfizer. Новая партия прибыла в Украину 29 августа.

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