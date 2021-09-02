Доктор Комаровский рассказал, как укрепить иммунитет ребенка осенью
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Врач посоветовал родителям забыть о таблетках для иммунитета.
Совсем скоро начнётся сезонный подъём заболеваемости гриппом. Кроме того, эпидемиологи прогнозируют очередную волну заболеваемости коронавирусом.
Иммунитет взрослых будет подаваться различным вирусным и бактериальным атакам. А детский организм остается еще более уязвимым даже для самых простых инфекций.
Врач и телеведущий Евгений Комаровский в своем журнале дал несколько советов родителям, как сохранить иммунитет ребенка на высоком уровне.
Для начала он напомнил, что не следует забывать, что у ребенка при рождении уже образовался нормальный иммунитет, а задача родителей — поддерживать его на достаточном уровне. Кроме того, следует помнить, что умеренное количество микробов вокруг ребенка всегда идет ему на пользу.
Вот несколько главных правил волшебной формулы крепкого иммунитета:
- Одинаково плохи и полная антисанитария, и абсолютная стерильность.
- Физическая активность.
- Нормальный питьевой режим.
- Нормальная влажность и температура воздуха.
- Сбалансированное питание.
Также врач предостерёг родителей от "таблеток для иммунитета", так как это всего лишь маркетинговый ход.
И порекомендовал обеспечить ребенку ежедневное сбалансированное питание и достаточный режим двигательной активности. А о волшебных таблетках раз в сутки лучше забыть.
Напомним, как сообщал "Телеграф", доктор рассказал, в каких случаях боль в животе может быть опасна. А ранее Комаровский поделился советами, как отучить ребенка от соски.
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