Доктор Комаровский рассказал, как укрепить иммунитет ребенка осенью

Врач посоветовал родителям забыть о таблетках для иммунитета.

Совсем скоро начнётся сезонный подъём заболеваемости гриппом. Кроме того, эпидемиологи прогнозируют очередную волну заболеваемости коронавирусом.

Иммунитет взрослых будет подаваться различным вирусным и бактериальным атакам. А детский организм остается еще более уязвимым даже для самых простых инфекций.

Врач и телеведущий Евгений Комаровский в своем журнале дал несколько советов родителям, как сохранить иммунитет ребенка на высоком уровне.

Для начала он напомнил, что не следует забывать, что у ребенка при рождении уже образовался нормальный иммунитет, а задача родителей — поддерживать его на достаточном уровне. Кроме того, следует помнить, что умеренное количество микробов вокруг ребенка всегда идет ему на пользу.

Вот несколько главных правил волшебной формулы крепкого иммунитета:

Одинаково плохи и полная антисанитария, и абсолютная стерильность. Физическая активность. Нормальный питьевой режим. Нормальная влажность и температура воздуха. Сбалансированное питание.

Также врач предостерёг родителей от "таблеток для иммунитета", так как это всего лишь маркетинговый ход.

И порекомендовал обеспечить ребенку ежедневное сбалансированное питание и достаточный режим двигательной активности. А о волшебных таблетках раз в сутки лучше забыть.

Напомним, как сообщал "Телеграф", доктор рассказал, в каких случаях боль в животе может быть опасна. А ранее Комаровский поделился советами, как отучить ребенка от соски.