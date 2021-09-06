Надо информировать о рисках: инфекционист рассказала, стоит ли вакцинироваться от COVID-19 беременным
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 10
В Минздраве предупреждают беременных только от одной вакцины
В Украине вакцинация от коронавируса с каждым днем набирает все больше оборотов, в связи с чем у граждан возникает много вопросов, в частности, стоит ли вакцинироваться беременным и что делать тем, кто планирует ребенка. Врач-инфекционист Ольга Голубовская рассказала, что для таких категорий граждан одобрены все вакцины, однако есть нюансы.
Об этом ведущий инфекционист Минздрава рассказала в интервью изданию "Обозреватель".
По словам Голубовской, для беременных женщин и тех, которые планируют беременность, эффективными и безопасными являются все одобренные в Украине вакцины от COVID-19 и они хорошо проявили себя на практике.
При этом, по мнению инфекциониста, важно индивидуально оценивать каждого отдельного пациента и сообщать обо всех возможных рисках.
"Обязательным моментом является информирование пациента о всех возможных как преимуществах, так и рисках", — сказала она.
Кроме того, желающим вакцинироваться надо быть готовыми к побочным эффектам — повышению температуры, болям в руке и покраснению в месте укола.
Предупреждает Голубовская и о серьезных побочных эффектах, которые могут начаться после вакцинации, — тромбоз и синдром тромбоцитопении. Они лечатся, но если вовремя заметить симптомы и обратиться к врачу.
Также инфекционист призывает людей, которые вакцинировались от коронавируса, сообщать семейному врача о головокружении, головной боли и других состояниях, которых не было до прививки.
Как сообщается на сайте вакцинации Минздрава Украины, беременным и кормящим грудью ПРОТИВОПОКАЗАНО вакцинироваться от коронавируса препаратом CoronaVac/Sinovac Biotech. Что касается других вакцин — противопоказаний нет.
Стоит отметить, что по состоянию на 4 сентября в Украине вакцинировались от коронавируса более 5,5 миллионов граждан. Об этом свидетельствуют открытые данные Министерства здравоохранения Украины. Вакцинация от коронавируса на данный момент является добровольной.
В комментарии "Телеграфу" врач-эпидемиолог рассказал, что вакцинация — это единственный способ защитить себя от смерти от коронавируса и тяжелого течения заболевания.
- Дата публикации
-
- Категория
-