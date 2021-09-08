На вирус никак не влияют: всплыла загвоздка с "инновационными" лекарствами от COVID-19 из США

Врач говорит, что в Украине будут проблемы с применением этих препаратов.

Привезенные в Украину инновационные препараты Bamlanivimab и Etesevimab имеют ряд особенностей в применении и не показали эффективности против новых штаммов коронавируса.

Об этом рассказала главный внештатный инфекционист Минздрава Ольга Голубовская, передает УНН.

"Главное, что я хочу сказать, что вот эти моноклональные антитела практически не работают против штаммов, вызывающих беспокойство", — сказала она.

В частности она отметила, что Bamlanivimab в США и вовсе порекомендовали не применять из-за появления штамма "Дельта".

Голубовская указала, что никаких чудодейственных лекарств от COVID-19 в мире не существует. Кроме того, она подчеркнула, что вышеназванные препараты должны применяться в случае, если у пациента болезнь протекает в легкой форме или средней тяжести и когда возникает подозрение, что его состояние может ухудшиться.

Если же их применять для тяжелых пациентов, то они могут лишь ухудшить их состояние.

Голубовская отметила, что проблем добавляет также и то, что в Украине будет довольно сложно создать условия, в которых можно оперативно отслеживать аллергические реакции.

"В США организовывали пункты, там были очереди на введение этих препаратов", — отметила она.

Слова Голубовской подтвердил известный украинский врач Тарас Жиравецкий.

"К сожалению действительно эти лекарства должны уменьшать воспаление и не влияют на сам вирус, а путь введения достаточно не простой и есть определенные побочные действия как у всех биолоджикив, так называют эту группу препаратов", — написал он.

Как сообщалось ранее, партию из 60 тысяч флаконов препаратов на 20 миллионов долларов доставили в Украину в ночь на 5 сентября. Отмечалось, что после растаможки они будут отправлены во все области Украины.