Коронавирус Дельта продолжает наступление: есть ли надежда на вакцины?

Вакцинация не гарантирует, что вы не заболеете, но не даст вам умереть

Несмотря на то, что глобальная пандемия здравоохранения длится уже полтора года, ситуация по-прежнему вызывает беспокойство.

Экспертная статья на сайте National Interest рассказывает о том, как проходит борьба с распространением коронавируса и помогают ли стандартные вакцины избежать заражения. "Телеграф" предлагает вам ознакомиться с этим материалом.

Центры США по контролю и профилактике заболеваний заявляют, что в Соединенных Штатах высокозаразный вариант Delta стал доминирующим штаммом. В данный момент на него приходится более 95% всех случаев заболевания. Напомним, что дельта-вариант впервые был обнаружен учеными в Индии прошлой осенью.

Число новых случаев заболевания коронавирусом за последние семь дней в США составило примерно 153 тыс., что более чем в десять раз выше, чем всего два месяца назад. И эта цифра на 20% больше количества заболевших в прошлом году, согласно последним данным Университета Джона Хопкинса. В общей сложности с начала пандемии было зарегистрировано более 40 млн случаев коронавируса.

На фоне ежедневного роста числа заболевших, многие продолжают верить, что предыдущие инфекции и оставшиеся антитела защитят их от варианта Дельта. По мнению некоторых медицинских экспертов, это не совсем так.

"Исследования показывают нам, что если в предыдущий раз вы заразились от первоначального варианта, то у вас выработан иммунитет к первоначальному варианту COVID (вируса)", — сказал доктор Роберт Макнаб, медицинский директор отделения COVID-19 Системы здравоохранения Фримена, во время недавнего еженедельного медицинского брифинга.

"При внимательном изучении этого вопроса мы видим, что вырабатывается минимальное количество антител, особенно, для варианта Delta", — добавил он.

Вакцины помогают

Однако эксперт отметил, что доступные в настоящее время вакцины все же могут стать серьезным препятствием для таких вариантов коронавируса, как вариант Дельта.

"Мы можем сказать, что оригинальные вакцины не только по-прежнему очень эффективны против исходного COVID (вируса), но и действительно дают отличный ответ против варианта Дельта", — сказал Макнаб.

Во время продолжающейся пандемии эксперты в области здравоохранения утверждали, что вакцинация — лучший способ защиты от вируса, и многие связывают недавний всплеск случаев заболевания с большим числом американцев, которые остаются без прививки.

Согласно последним данным, собранным Центрами контроля и профилактики заболеваний, более 53% населения США полностью вакцинированы, а около 63% сделали хотя бы одну прививку.

Акцент на Дельте

Некоторое время назад появление варианта Mu обеспокоило медицинских экспертов, но многие по-прежнему считают, что основное внимание следует уделять сдерживанию варианта Delta.

"Вариант Delta для меня вызывает наибольшее беспокойство из-за повышенной заразности", — заявила Мария Ван Керхове, технический руководитель Всемирной организации здравоохранения по борьбе с коронавирусом, во время виртуального мероприятия для прессы на этой неделе.