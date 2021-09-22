Укр

Коронавирус Дельта продолжает наступление: есть ли надежда на вакцины?

Автор
Дмитрий Симоненко
Дата публикации
Читати українською
Автор
15
Дельта-вариант коронавируса отличается повышенной заразностью Новость обновлена 22 сентября 2021, 14:50
Дельта-вариант коронавируса отличается повышенной заразностью

Вакцинация не гарантирует, что вы не заболеете, но не даст вам умереть

Несмотря на то, что глобальная пандемия здравоохранения длится уже полтора года, ситуация по-прежнему вызывает беспокойство.

Экспертная статья на сайте National Interest рассказывает о том, как проходит борьба с распространением коронавируса и помогают ли стандартные вакцины избежать заражения. "Телеграф" предлагает вам ознакомиться с этим материалом.

Центры США по контролю и профилактике заболеваний заявляют, что в Соединенных Штатах высокозаразный вариант Delta стал доминирующим штаммом. В данный момент на него приходится более 95% всех случаев заболевания. Напомним, что дельта-вариант впервые был обнаружен учеными в Индии прошлой осенью. 

Число новых случаев заболевания коронавирусом за последние семь дней в США составило примерно 153 тыс., что более чем в десять раз выше, чем всего два месяца назад. И эта цифра на 20% больше количества заболевших в прошлом году, согласно последним данным Университета Джона Хопкинса. В общей сложности с начала пандемии было зарегистрировано более 40 млн случаев коронавируса.  

На фоне ежедневного роста числа заболевших, многие продолжают верить, что предыдущие инфекции и оставшиеся антитела защитят их от варианта Дельта. По мнению некоторых медицинских экспертов, это не совсем так.  

"Исследования показывают нам, что если в предыдущий раз вы заразились от первоначального варианта, то у вас выработан иммунитет к первоначальному варианту COVID (вируса)", — сказал доктор Роберт Макнаб, медицинский директор отделения COVID-19 Системы здравоохранения Фримена, во время недавнего еженедельного медицинского брифинга.

"При внимательном изучении этого вопроса мы видим, что вырабатывается минимальное количество антител, особенно, для варианта Delta", — добавил он.  

Вакцины помогают

Однако эксперт отметил, что доступные в настоящее время вакцины все же могут стать серьезным препятствием для таких вариантов коронавируса, как вариант Дельта.

"Мы можем сказать, что оригинальные вакцины не только по-прежнему очень эффективны против исходного COVID (вируса), но и действительно дают отличный ответ против варианта Дельта", — сказал Макнаб.  

Во время продолжающейся пандемии эксперты в области здравоохранения утверждали, что вакцинация — лучший способ защиты от вируса, и многие связывают недавний всплеск случаев заболевания с большим числом американцев, которые остаются без прививки.

Согласно последним данным, собранным Центрами контроля и профилактики заболеваний, более 53% населения США полностью вакцинированы, а около 63% сделали хотя бы одну прививку.

  Акцент на Дельте

Некоторое время назад появление варианта Mu обеспокоило медицинских экспертов, но многие по-прежнему считают, что основное внимание следует уделять сдерживанию варианта Delta.  

"Вариант Delta для меня вызывает наибольшее беспокойство из-за повышенной заразности", — заявила Мария Ван Керхове, технический руководитель Всемирной организации здравоохранения по борьбе с коронавирусом, во время виртуального мероприятия для прессы на этой неделе. 

Теги:
#Пандемия #Коронавирус #дельта-вариант
Картина покушения больше походит на попытку запугать, считает собеседник "Телеграфа"
Украина
Почему Шефир остался жив? Боец спецназа проанализировал покушение на помощника Зеленского
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Картина покушения больше походит на попытку запугать, считает собеседник "Телеграфа"
Почему Шефир остался жив? Боец спецназа проанализировал покушение на помощника Зеленского
Дата публикации
Категория
Последствия обстрела машины Сергея Шефира
По машине выстрелили 18 раз: детали покушения на Сергея Шефира (эксклюзивные фото)
Дата публикации
Категория
Економіст Олексій Кущ
Если за кризис платят богатые - МВФ не нужен, с ним работают, когда платить будут бедные, - экономист Кущ
Дата публикации
Категория
Заместитель председателя партии «Батькивщина» Вадим Ивченко
Депутаты так напуганы возможным роспуском, что сделают все, чтобы усидеть в своих креслах — нардеп Ивченко
Дата публикации
Категория
Иллюстративное фото
Ковидом в Украине переболела уже половина населения, это приостановит новую волну болезни, — врач