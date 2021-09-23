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Украина в "желтой" зоне: как теперь работает транспорт и метро

Автор
Иванка Гамчук
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Автор
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Украина теперь в "желтой" карантинной зоне. Новость обновлена 23 сентября 2021, 08:31
Украина теперь в "желтой" карантинной зоне.

Для водителей транспорта стало обязательным наличие сертификата о вакцинации от COVID-19.

В четверг, 23 сентября, Украина перешла в "желтую" зону. В связи с этим изменился ряд карантинных правил, однако что касается общественного транспорта, то особых нововведений пока не произошло.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

В результате введения "желтой" зоны сокращения или прекращения наземного и подземного транспорта (метрополитена) пока не планируется. Для пользователей остаются те же правила обязательного ношения средств защиты, то есть масок, и соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра.

А вот для водителей транспорта, согласно новым карантинным правилам, теперь необходима как минимум одна доза вакцины от COVID-19, иначе говоря "желтый" сертификат.

В случае попадания в "красную" зону местные власти могут самостоятельно принимать решения о прекращении работы общественного транспорта.

Ранее "Телеграф" сообщал, как с 23 сентября будут работать украираинськи школы и придется ли ученикам переходить на дистанционное обучение.

Напоминаем об ограничениях в работе театров, кинотеатров и клубов после введения на территории Украины "желтой зоны".

Теги:
#Транспорт #Метро #Карантин #Коронавирус #Covid-19 #желтая зона
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