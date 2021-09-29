Множество полезных свойств и всего 2 ккал: Марина Боржемская рассказала, можно ли пить кофе при похудении

Фитнес-тренер уточнила, сколько же можно пить кофе в день.

Известный украинский фитнес-тренер и эксперт по питанию Марина Боржемская, которая ранее рассказала есть ли вред от интервального голодания, следующей "жертвой" сделала кофе.

На своей странице в Инстаграм она рассказала о пользе кофе, и уточнила, как правильно пить напиток и сколько его можно в день.

Марина Боржемская отмечает, что кофе имеет множество полезных свойств. Более того, в чашке натурального кофе без добавок всего 2 ккал. А при правильном употреблении кофе положительно влияет на организм:

Бодрит и стимулирует.

Улучшает моторику ЖКТ.

Выводит лишнюю жидкость.

Отличный антиоксидант.

Однако стоит помнить, что эти правила действуют только при умеренном потреблении натурального кофе. Излишки кофеина принесут организму только вред.

Как правильно пить кофе?

Не наседайте на калорийные разновидности напитка со сливками и молоком.

Пейте кофе с кусочком сыра или растительным молоком.

Не забывайте запивать кофе стаканом воды

Женщинам после менопаузы рекомендуется ограничиться 2 чашками кофе в день.

Не пейте кофе сразу после еды.

Сколько же можно пить кофе в день?

Большинство экспертов сошлись во мнении, что безопасной дозой является до 300 миллиграммов кофеина — это около 3 чашек. Такая доза не будет иметь негативных эффектов на организм.

Ранее "Телеграф" сообщал об особенностях правильного питания, которое поможет оставаться здоровым, а также может посодействовать избавлению от лишних килограммов.