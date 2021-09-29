Множество полезных свойств и всего 2 ккал: Марина Боржемская рассказала, можно ли пить кофе при похудении
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Фитнес-тренер уточнила, сколько же можно пить кофе в день.
Известный украинский фитнес-тренер и эксперт по питанию Марина Боржемская, которая ранее рассказала есть ли вред от интервального голодания, следующей "жертвой" сделала кофе.
На своей странице в Инстаграм она рассказала о пользе кофе, и уточнила, как правильно пить напиток и сколько его можно в день.
Марина Боржемская отмечает, что кофе имеет множество полезных свойств. Более того, в чашке натурального кофе без добавок всего 2 ккал. А при правильном употреблении кофе положительно влияет на организм:
- Бодрит и стимулирует.
- Улучшает моторику ЖКТ.
- Выводит лишнюю жидкость.
- Отличный антиоксидант.
Однако стоит помнить, что эти правила действуют только при умеренном потреблении натурального кофе. Излишки кофеина принесут организму только вред.
Как правильно пить кофе?
- Не наседайте на калорийные разновидности напитка со сливками и молоком.
- Пейте кофе с кусочком сыра или растительным молоком.
- Не забывайте запивать кофе стаканом воды
- Женщинам после менопаузы рекомендуется ограничиться 2 чашками кофе в день.
- Не пейте кофе сразу после еды.
Сколько же можно пить кофе в день?
Большинство экспертов сошлись во мнении, что безопасной дозой является до 300 миллиграммов кофеина — это около 3 чашек. Такая доза не будет иметь негативных эффектов на организм.
Ранее "Телеграф" сообщал об особенностях правильного питания, которое поможет оставаться здоровым, а также может посодействовать избавлению от лишних килограммов.
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