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Множество полезных свойств и всего 2 ккал: Марина Боржемская рассказала, можно ли пить кофе при похудении

Автор
Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Чем полезен кофе Новость обновлена 29 сентября 2021, 09:19
Чем полезен кофе

Фитнес-тренер уточнила, сколько же можно пить кофе в день.

Известный украинский фитнес-тренер и эксперт по питанию Марина Боржемская, которая ранее рассказала есть ли вред от интервального голодания, следующей "жертвой" сделала кофе.

На своей странице в Инстаграм она рассказала о пользе кофе, и уточнила, как правильно пить напиток и сколько его можно в день.

Марина Боржемская отмечает, что кофе имеет множество полезных свойств. Более того, в чашке натурального кофе без добавок всего 2 ккал. А при правильном употреблении кофе положительно влияет на организм:

  • Бодрит и стимулирует.
  • Улучшает моторику ЖКТ.
  • Выводит лишнюю жидкость.
  • Отличный антиоксидант.

Однако стоит помнить, что эти правила действуют только при умеренном потреблении натурального кофе. Излишки кофеина принесут организму только вред.

Как правильно пить кофе?

  • Не наседайте на калорийные разновидности напитка со сливками и молоком.
  • Пейте кофе с кусочком сыра или растительным молоком.
  • Не забывайте запивать кофе стаканом воды
  • Женщинам после менопаузы рекомендуется ограничиться 2 чашками кофе в день.
  • Не пейте кофе сразу после еды.

Сколько же можно пить кофе в день?

Большинство экспертов сошлись во мнении, что безопасной дозой является до 300 миллиграммов кофеина — это около 3 чашек. Такая доза не будет иметь негативных эффектов на организм.

Ранее "Телеграф" сообщал об особенностях правильного питания, которое поможет оставаться здоровым, а также может посодействовать избавлению от лишних килограммов.

Теги:
#Здоровье #Здоровое питание #Похудение #Кофе #Марина Боржеская
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