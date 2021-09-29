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Инновационные лекарства от коронавируса развезут во все регионы до конца недели: кому их будут назначать

Автор
Анна Дворовенко
Дата публикации
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Автор
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Инновационные лекарства от коронавируса доставят в регионы до конца недели Новость обновлена 29 сентября 2021, 08:24
Инновационные лекарства от коронавируса доставят в регионы до конца недели

Украина получила препараты в качестве гуманитарной помощи от США

Инновационные препараты от коронавируса, которые прибыли в Украину из США в начале сентября, получили не все регионы. В Минздраве обещают завести Бамланимиваб и Етесемиваб во все области до конца этой недели.

Об этом вечером во вторник, 28 сентября, сообщил заместитель министра здравоохранения Александр Комарида.

По его словам, инновационные препараты, изготовленные в США, начали развозить в регионы только на прошлой неделе. Украина их получила в качестве гуманитарной помощи.

Бамланивимаб и Етесевимаб лечат коронавирус благодаря моноклональным антителам. Их можно назначать пациентам, которые имеют легкое и среднее течение заболевания, которые могут прогрессировать. Пациентам, нуждающимся в кислороде, их назначать нельзя.

Вот что говорится в протоколе по применению инновационных препаратов:

Кому назначают инновационные лекарства от коронавируса — рекомендации Минздрава
Кому назначают инновационные лекарства от коронавируса — рекомендации Минздрава

Заместитель главы Минздрава также отметил, что Еврокомиссия также подписала контракт на поставку этих лекарств от коронавируса и в Европе скоро начнут лечить больных COVID-19 препаратами Бамланивимаб и Етесевимаб.

Как сообщал "Телеграф" ранее, инфекционист Ольга Голубовская отметила, что инновационные препараты от COVID-19 имеют ряд особенностей в применении и не показали эффективности против новых штаммов.

Теги:
#Украина #Лекарства #МОЗ #Коронавирус #Covid-19
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