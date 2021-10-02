Головная боль и слабость: какие еще побочные эффекты возникают после третьей дозы прививки

Большинство из них такие же, как и после второй дозы.

Ученые исследовали побочные эффекты, которые могут возникнуть после получения третьей дозы прививки вакцинами Pfizer/BioNTech и Moderna. Чаще всего люди сталкиваются с болью в месте, куда кололи препарат, отеком и покраснением.Також может ощущаться общая слабость.

Об этом в пятницу, 1 октября, сообщает Центр контроля и профилактики заболеваний США.

Участниками исследования стали более 22 тыс. человек, которые имеют слабый иммунитет и находятся в группе риска. Они согласились сделать прививку и сделали это в период с 12 по 19 сентября. Для проведения эксперимента использовались только вакцины Moderna и Pfizer/BioNTech.

Впоследствии ученые сделали вывод, что 71% людей, которые сделали прививку, чувствовали боль и имели покраснение в месте инъекции. В общем 56% из всех вакцинированных чувствовали слабость и 43% головную боль. На плохое самочувствие жаловались 28% человек.

Также ученые отметили, что некоторые из участников исследования после получения третьей дозы вакцины испытывали боль в животе и мышцах, имели расстройство желудочно-кишечного тракта.

Стоит отметить, что среди вакцинированных 28% людей на следующий день не смогли выполнять свои привычные дела, 11,3% человек не пошли на учебу или работу. Некоторые из них обратились к врачу — 1,8%. Были даже те, кого госпитализировали в больницу — 0,1% людей.

После вакцинации Moderna и Pfizer/BioNTech люди чаще испытывали локальные побочные эффекты, реже — системные, то есть те, которые ощущались за пределами места инъекции.

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