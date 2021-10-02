Людям с хроническими заболеваниями нужно обязательно вакцинироваться от COVID-19

Введения второй дозы вакцины может запрещаться в случае аллергической реакции.

Людям с хроническими и онкологическими заболеваниями обязательно нужно вакцинироваться от коронавируса, ведь они переносят болезнь гораздо тяжелее, чем другие.

Об этом в субботу, 2 сентября, сообщает Министерство здравоохранения на странице в Facebook.

Отмечается, что вакцинация людей с хроническими болезнями может облегчить течение COVID-19 или даже спасти жизнь.

В МОН призывают сделать прививки людям с гипертонией, диабетом, астмой, онко- или аутоиммунными заболеваниями, ВИЧ, гепатитом или другими хроническими болезнями.

Также в министерстве предупреждают, что повторная вакцинация может запрещаться в случае возникновения аллергической реакции, например анафилактического шока, после приема первой дозы препарата.

Кроме того, категорически запрещается вакцинироваться тем, кто имеет температуру тела выше 38 градусов по Цельсию. Необходимо подождать, пока показатели термометра будут в норме.

Ранее "Телеграф" сообщал, кому из людей не разрешается прививка от COVID-19.

Также мы писали, можно ли вакцинироваться людям с аллергией.