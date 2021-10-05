Укр

Косметолог назвала продукты, которые "убивают" нашу кожу

Автор
Анна Барабан
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Автор
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Продукты, которых стоит избегать осенью Новость обновлена 05 октября 2021, 16:09
Продукты, которых стоит избегать осенью

 Врач-косметолог Алла Дворянин рассказала о продуктах, которые стоит избегать осенью, чтобы кожа оставалась свежей.

Осенью из-за перепада температур, ветра, обогревателей кожа пересыхает, появляется шелушение, покраснение. Поэтому в эту холодную пору за кожей лица нужен особый уход. Однако стоит помнить, что для того, чтобы кожа оставалась свежей и молодой, нужно также обратить внимание на питание.

В эксклюзивном интервью "Телеграфу" врач-косметолог Алла Дворянин рассказала, что осенью лучше отказаться от употребления некоторых продуктов, чтобы кожа оставалась свежей.

Косметолог советует избегать таких продуктов, как: черный чай и кофе, специи и соль, алкогольные напитки, сладости, мучные изделия, красное и жирное мясо.

А также, Алла Дворянин советует не наносить средства, которые не подходят по составу к вашему типу кожи, ведь они могут очень навредить ей.

Ранее, "Телеграф" писал, что косметолог рассказала, что делать, чтобы лицо "пережило" осень с наименьшими последствиями.

Теги:
#Здоровье #Питание #Здоровое питание #Здоровье кожи #Правильное питание #Здоровая кожа #Косметолог #Забота о здоровье #Врач-косметолог
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