Косметолог назвала продукты, которые "убивают" нашу кожу
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Врач-косметолог Алла Дворянин рассказала о продуктах, которые стоит избегать осенью, чтобы кожа оставалась свежей.
Осенью из-за перепада температур, ветра, обогревателей кожа пересыхает, появляется шелушение, покраснение. Поэтому в эту холодную пору за кожей лица нужен особый уход. Однако стоит помнить, что для того, чтобы кожа оставалась свежей и молодой, нужно также обратить внимание на питание.
В эксклюзивном интервью "Телеграфу" врач-косметолог Алла Дворянин рассказала, что осенью лучше отказаться от употребления некоторых продуктов, чтобы кожа оставалась свежей.
Косметолог советует избегать таких продуктов, как: черный чай и кофе, специи и соль, алкогольные напитки, сладости, мучные изделия, красное и жирное мясо.
А также, Алла Дворянин советует не наносить средства, которые не подходят по составу к вашему типу кожи, ведь они могут очень навредить ей.
Ранее, "Телеграф" писал, что косметолог рассказала, что делать, чтобы лицо "пережило" осень с наименьшими последствиями.
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