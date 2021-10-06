Укр

Доктор назвал три вещи, которые нужно иметь дома на случай COVID-19

Автор
Елена Волкова
Дата публикации
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Пульсоксиметр необходим больному для контроля сатурации Новость обновлена 06 октября 2021, 14:42
Пульсоксиметр необходим больному для контроля сатурации

Врач говорит, что в Украине спасение от ковида на дому — дело самого пациента

На случай заражения коронавирусом, пик которого в Украине еще впереди, нужно иметь дома минимум три вещи.

О мастхеве каждого украинца в столь непростые времена рассказал известный врач Тарас Жиравецкий. 

По его словам, в случае коронавируса в аптечке обязательно должны быть:

  1. Пульсоксиметр для контроля сатурации.
  2. Термометр (желательно ртутный) для температурной диагностики.
  3. Жаропонижающие препараты (парацетамол).

"До сих пор пишут друзья, что не имеют ни термометра, ни пульсоксиметра, а жаропонижающие не считают нужным принимать, ведь это не проблема — температура 38 шестой день, — сетует доктор. — Спасение пациента от ковида дома часто дело рук самого пациента по рекомендациям врача дистанционно".

Отметим, что ранее Жиравецкий опубликовал "Фото дня" — очередь из скорых у ковидной больницы во Львове, которая переполнена тяжелыми пациентами.

Напомним, количество регионов, где статистика коронавируса значительно ухудшается, в Украине растет с каждым днем. Только за прошедшие сутки в число "оранжевых" перешли три региона. При этом в некоторых из них уровень заболеваемости уже совсем скоро достигнет показателей "красной" зоны.

Теги:
#Аптечка #Коронавирус #Тарас Жиравецкий #Пульсоксиметр
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