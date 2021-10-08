Во всем важен баланс: Анита Луценко рассказала о важности употребления фруктов

Автор
Анна Барабан
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В фруктах содержится много полезных витаминов Новость обновлена 08 октября 2021, 21:45
В фруктах содержится много полезных витаминов

Фрукты можно сочетать с другими продуктами и дополнять ими основные блюда, но не заменять их.

Фрукты — прекрасны, считает известный украинский тренер Анита Луценко. В них содержится много витаминов: С, А, К и витамины группы В, минералов: марганец, кальций, железо, цинк, фосфор, магний, и, конечно же клетчатки, которая замедляет всасывание углеводов. Однако есть и продукты, которые могут "погубить" нашу кожу.

Но сейчас разговор не о них.

На своей странице в Инстаграм Луценко отметила, что фрукты дают свежесть и прекрасно активизируют наши жевательные мышцы. Однако в их употреблении часто бывает сбой: или их мало, или прям много. А в питании, как и в принципе во всем, важен баланс и мера.

"2 фрукта в день отличный выбор" — советует своим подписчикам Анита Луценко.

Ранее, "Телеграф" писал, что Анита Луценко рассказала, как подтянуть верхнюю часть тела в домашних условиях и показала эффективные упражнения на плечи и руки.

Теги:
#Здоровье #Питание #Здоровое питание #Фрукты #Правильное питание #Польза #Польза фруктов #Анита Луценко
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