Поберегите здоровье: где нельзя собирать грибы и почему

Чем глубже в лес, тем безопаснее грибы, уверен специалист

Сезон "тихой охоты" в Украине находится в самом разгаре. Заядлые грибники со стажем и начинающие "охотники" блуждают лесными посадками в поисках лучших экземпляров.

"Телеграф" же решил напомнить, почему сбор грибов стоит производить не во всех доступных местах и где именно этого лучше не делать.

По словам популяризатора науки, известного радиоведущего Александра Толмачева, чем дальше мы заходим в лес в поисках грибов, тем более полезными они будут. Все потому, что по своей природе эти организмы работают как "губки" — впитывают из окружающей среды все доступные органические вещества.

"Грибы, в отличие от растений, все питательные вещества получают только из окружающей среды, — поясняет Толмачев, добавляя, что часто "еда" грибов не только полезна. — Вместе с этим они впитывают тяжелые металлы, к примеру ртуть, свинец, медь, марганец, свинец".

Также специалист поясняет, что в грибах, растущих рядом с оживленными трассами и даже проселочными дорогами может содержаться высокая концентрация пестицидов и других опасных ядов.

Для того, чтобы точно собрать не только вкусные, но и безопасные грибы, стоит помнить простое правило. В начале "тихой охоты" грибнику следует удалиться вглубь леса на 500 метров от проселочной дороги. Если же посадки расположены рядом с оживленной трассой, стоит уйти еще дальше — до километра.

Не рекомендуется и собирать грибы рядом с железнодорожными путями — они также впитывают ненужные им вещества, способные навредить человеческому организму.

Игнорируйте и грибы рядом с железной дорогой

Поэтому любителям остановиться в поисках грибов на обочине или же тем, кто часто покупает дары леса у "бабушек" при дороге, стоит пересмотреть свои жизненные приоритеты. Часто простые способы насладиться любимым грибным блюдом могут повлиять на состояние здоровья.

Пользователи Instagram, где исследователь поделился своими советами, уже оценили эту информацию.

"Знаю очень давно, поэтому никогда не покупаю грибы, ведь неизвестно, где их собирали", "Никогда не знала. Спасибо", "Собирать можно. Есть нельзя", "Ваши лекции не только детям полезные, а в первую очередь для взрослых очень даже нужны!" — считают подписчики Толмачева.

Добавим, что Александр Толмачев имеет медицинское образование (закончил Московскую медицинскую академию), самостоятельно изучал ботанику и другие естественные науки. Сейчас занимается популяризацией научных знаний среди подрастающего поколения.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие грибы все еще можно найти на территории Украины в октябре.