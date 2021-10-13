Родинки на теле человека: откуда берутся и в чем их опасность

Родинки — это островки меланина, который накапливается в слоях нашей кожи.

Родинки (или невусы) — образования, которые присутствуют у человека с рождения или появляются под воздействием солнца или гормонов организма. Они могут быть не видны при появлении на свет и проявляться со временем.

"Телеграф" решил узнать больше про такие образования и развенчать популярные мифы про родинки.

Как рассказал известный популяризатор науки Александр Толмачев, родинки чаще всего появляются не при рождении, а во время летнего загара — меланин накапливается для защиты от солнца.

Зачем нужны родинки — науке не известно, — рассказал Толмачев. Не исключено, что у них нет никакого особенного предназначения.

Он отметил, что бывают случаи когда родинки нестандартной формы, большие или неровные превращаются в опухоль, которая нуждается в контроле врача.

Родинку можно случайно содрать или потревожить другим способом. Один из мифов, что это обязательно приводит к раку — меланоме. Риск развития меланомы, как сообщают специалисты, — около 2% среди онкологических заболеваний.

Проверять нужно те родинки, которые вызывают подозрение. Для этого существует специальная формула самодиагностики (в английском варианте ABCDE):

ассиметрия

неровные края

странный цвет или пятна на родинке

диаметр более 6 мм

она растет, меняет цвет или форму

При обнаружении таких признаков нужно обратиться к врачу. При повреждении родинки важно обработать ее антисептиком, чтобы не занести инфекцию. Если родинка вызывает подозрение можно обратиться к врачу дерматологу за консультацией.

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