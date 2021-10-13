Родинки на теле человека: откуда берутся и в чем их опасность
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 69
Родинки — это островки меланина, который накапливается в слоях нашей кожи.
Родинки (или невусы) — образования, которые присутствуют у человека с рождения или появляются под воздействием солнца или гормонов организма. Они могут быть не видны при появлении на свет и проявляться со временем.
"Телеграф" решил узнать больше про такие образования и развенчать популярные мифы про родинки.
Как рассказал известный популяризатор науки Александр Толмачев, родинки чаще всего появляются не при рождении, а во время летнего загара — меланин накапливается для защиты от солнца.
Зачем нужны родинки — науке не известно, — рассказал Толмачев. Не исключено, что у них нет никакого особенного предназначения.
Он отметил, что бывают случаи когда родинки нестандартной формы, большие или неровные превращаются в опухоль, которая нуждается в контроле врача.
Родинку можно случайно содрать или потревожить другим способом. Один из мифов, что это обязательно приводит к раку — меланоме. Риск развития меланомы, как сообщают специалисты, — около 2% среди онкологических заболеваний.
Проверять нужно те родинки, которые вызывают подозрение. Для этого существует специальная формула самодиагностики (в английском варианте ABCDE):
- ассиметрия
- неровные края
- странный цвет или пятна на родинке
- диаметр более 6 мм
- она растет, меняет цвет или форму
При обнаружении таких признаков нужно обратиться к врачу. При повреждении родинки важно обработать ее антисептиком, чтобы не занести инфекцию. Если родинка вызывает подозрение можно обратиться к врачу дерматологу за консультацией.
Ранее "Телеграф" писал, где можно собирать грибы, а где не стоит.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-