Что нужно есть осенью, чтобы не болеть: главные советы по питанию от Марины Боржемской

Популярный тренер рассказала, как поддерживать себя в форме в холодный сезон

Питание осенью имеет свои правила, следуя которым вы будете здоровы и не наберете лишние килограммы. Какие продукты включить в свой рацион? Как не поправиться за сезон холодов? Ответы "Телеграф" узнал у фитнес-тренера и эксперта по правильному питанию Марины Боржемской.

Как питаться осенью

Эксперт говорит, что каждый сезон по-своему особенный, и в нем есть те продукты питания, необходимые нашему организму.

"Осенью мы должны делать упор на овощи, которые свойственны этому периоду времени. Естественно, кто-то захочет сделать акцент на картофеле. Только старайтесь есть этот продукт аккуратно", — поясняет Боржемская.

Так, есть много полезных сезонных овощей: брокколи, цветная капуста, кабачки и баклажаны. Также очень важна зелень, которая всегда находится в свободном доступе. Обязательно есть мясо, добавила тренер.

Кроме того, не забывайте о кашах.

"В холодный период времени нужно компенсировать нехватку тепла и согреть себя. Организм добирает калориями. Эти калории он часто просит через углеводы. Но углеводы бывают разные. И в этом контексте я бы рекомендовала сделать акцент на сложных углеводах – цельнозерновые каши, которые вы должны включить в рацион и не бояться их есть", — рекомендует Боржемская.

Существует три основных приема пищи, но в осенний и зимний период эксперт советует добавить перекусы. Например, десерты могут быть в виде печеных яблок или тыквы.

На перекус - запеченная тыква

А если иногда хочется черного шоколада или пирожного, то необходимо есть их сразу после приема пищи через 15 минут. Но желательно в первой половине дня – поскольку в этот период мы более активны.

Где брать витамины

Как отмечает Боржемская, витамины мы черпаем из тех продуктов, которые едим.

"Не рекомендую принимать витамины просто так. Только потому, что мы сами решили, что у нас нехватка, — добавила эксперт. — В летний и весенний период времени мы получили их достаточно, поэтому о потере витамин я бы уже говорила в конце зимы".

Наша собеседница рекомендует сдать анализы, обратиться к врачу и понять, какие витамины необходимы именно вам.

Читайте также: Категория Здоровье Как питаться осенью и где искать витамины: рекомендации диетолога Врач-диетолог рекомендует питаться сбалансировано в любое время года, а осенью обратить внимание на продукты, содержащие витамины C и D

Как не набрать лишний вес в период холодов

"Быть активными": призывает Боржемская. Необходимо понимать: сколько ты съел – столько должен и потратить. Нужно быть очень внимательными и не пропускать три приема пищи.

"Если ты хочешь что-то сладенькое, съешь десерт. Но важна активность. Тренировки можно делать дома. В моей программе я показываю много упражнений, которые можно делать в домашних условиях", — рассказала тренер.

Конечно, в холодное время года, когда идет дождь, иногда сложно собраться и пойти в зал. Боржемская предлагает альтернативу – танцы, домашние тренировки, которые компенсируют сидячий образ жизни.

"Старайтесь не сидеть на месте. Активность – залог успеха и здорового образа жизни", — резюмировала фитнес-тренер.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Марина Боржемская назвала топ-5 лучших осенних продуктов.