Маскируется под простуду: в чем опасность нового COVID-штамма "Дельта"

Если при заболевании повысилась температура, следует сделать тест на COVID-19

Мутировавший штамм коронавируса "Дельта" в Украине фиксируют все чаще. Однако обнаружить его сложнее, ведь он способен маскироваться под легкую простуду и не проявлять себя в течение 5 дней.

Об этом рассказал врач Тарас Жиравецкий в собственном Telegram-канале.

По его словам, основным симптомом Дельта-штамма является повышение температуры. Как только температура тела поднялась – нужно делать быстрый тест на коронавирус. При чем врач советует делать его как можно быстрее.

"Если нет возможности сразу попасть к семейному врачу, сделайте самостоятельно, потому что время часто играет против вас!", — подчеркнул Жиравецкий.

Доктор отметил, что первые 5 дней коронавируса не так критичны, как следующие 5 дней. И самое главное при Дельта-штамме обязательно сдать анализ ЦРП на 6 и 8 день заболевания.

"Если показатель поднялся выше 50 у вас начался цитокиновый шторм и вам нужно в больницу! Почему так? Потому что это новый штамм и здесь каждый час на вес золота…И изучите название теста ЦРП — Ц реактивный протеин или Ц реактивный белок", — резюмировал врач.

Ранее "Телеграф" сообщал, о симптомах Дельта-штамма по дням и важных нюансах для только что заразившихся.