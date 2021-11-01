Украинцев начнут лишать COVID-сертификатов: кто в зоне риска

В Министерстве здравоохранения обещают тщательно проверять данные о вакцинации украинцев

В Украине начнут аннулировать сертификаты о вакцинации от коронавируса, которые и без того не так просто получить, если будут обнаружены несоответствия данных в системе. Об этом в комментарии "РБК-Украина" рассказала заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич.

По ее словам, медицинские записи о прививках от COVID-19 в Украине будут тщательно проверять. Если выяснится, что запись недостоверная и это будет доказано, то ее должны будут отменить, а сертификат аннулируют.

Кроме того, в случае, когда будет доказана фальсификация COVID-сертификата, информация об этом будет передана в правоохранительные органы. Мария Карчевич говорит, что после того, как медики начинают сомневаться в достоверности данных, они передают информация в правоохранительные органы, которые уже сами проверяют всю информацию – механизм уже успешно отработан.

Если в подделке сертификатов о вакцинации будут подозревать медицинских сотрудников, то руководителей заведений могут отстранять от выполнения обязанностей на время проведения расследования. В Минздраве отмечают, что в четырех регионах уже есть случаи увольнения, отстранения и начала собственного служебного расследования.

Напомним, на портале "Дия" для украинцев опубликовали доступную инструкцию о том, как после вакцинации можно легко получить электронный сертификат.