Смертность может увеличиться в два раза: украинцев предупредили об опасной болезни, кроме СOVID-19

Чем симптомы коронавирусной инфекции отличаются от туберкулеза.

Пока мир занят борьбой с пандемией коронавируса, в ВОЗ обратили внимание и на другую не менее опасную болезнь, которая, как может показаться, лишь ждала своего часа. Речь идет о туберкулезе.

Как сообщают в Центре общественного здоровья, смертность от этой болезни может увеличиться в два раза во всем мире, включая и Украину.

Среди причин такого явления кроется схожесть симптомов COVID-19 и туберкулеза.

"Для своевременного выявления туберкулеза и врачам, и пациентам, обращающимся с жалобами на свое состояние, нужно прислушиваться к симптомам более тщательно", — говорится в сообщении.

Для того чтобы иметь возможность быстрее определить туберкулез, эксперты ЦОЗ составили небольшую памятку, в которой провели сравнение между симптомами этих болезней.

В частности указывается на то, что при туберкулезе начало болезни является более плавным, в отличие от "ковида", который себя проявляет весьма резко.

Главными отличиями туберкулеза являются потливость по ночам и беспричинное снижение веса. Об инфицировании коронавирусом может свидетельствовать боль в горле и голове.

Стоит также обратить внимание на кашель, так "ковиде" присущ сухой кашель, в то время как при туберкулезе кашель обычно с мокротами.

Среди общих черт — невысокая температура на начальных стадиях болезни и одышка при физических нагрузках, также при тяжелых формах болезней возможно откашливание кровью.

Симптомы туберкулеза и COVID-19

"Имеете повышение температуры, длительный кашель, слабость? Не медлите, обращайтесь к семейному врачу и проходите дополнительные скрининги", — порекомендовали в ЦОЗ.

Как сообщалось ранее, после выходных в Украине наблюдается традиционное снижение количества новых случаев COVID-19, однако уровень смертности от болезни, как и прежде, остается высоким.