Чем и кому на самом деле полезно безлактозное молоко: Комаровский дал ответ
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Педиатр объяснил, почему детям лучше давать обычное молоко.
Безлактозное молоко хоть и привлекло к себе довольно много внимания в последнее время, но все же не является более полезным, чем обычное.
Об этом рассказал известный врач Евгений Комаровский в эфире канала "Украина".
Врач объяснил, что человек из продуктов питания получает три вида сахаров, среди которых лактоза, фруктоза и глюкоза. В молоке млекопитающих можно найти именно лактозу, которая и дает продукту знакомый сладковатый привкус.
Для того чтобы ее переваривать в человеческом организме есть специальный фермент, именующийся лактазой. Его активность наиболее сильно проявляется у младенцев, но затем с возрастом его в организме становится меньше.
Снижение уровня этого фермента является процессом естественным и у многих ко взрослым годам вырабатывается непереносимость лактозы. Впрочем, не редки случаи, когда дети теряют его из-за перенесенных кишечных инфекций.
"В период выздоровления желательно давать ребенку безлактозное молоко", — сказал Комаровский.
Тем самым он подчеркнул, что безлактозное молоко является специфическим продуктом для отдельных ситуаций и давать его детям или взрослым без непереносимости лактозы нет смысла.
Кроме того, Комаровский отметил, что сама лактоза является очень полезным элементом и отказываться от нее без веской причины явно не стоит.
В заблуждение также может ввести более высокая цена безлактозного молока, что может подтолкнуть к ложным выводам, что именно его надо давать детям.
"Поэтому делайте правильные выводы: если у вас нет непереносимости лактозы — пейте обычное молоко", — сказал врач.
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