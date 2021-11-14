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Чем и кому на самом деле полезно безлактозное молоко: Комаровский дал ответ

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Молоко
Молоко

Педиатр объяснил, почему детям лучше давать обычное молоко.

Безлактозное молоко хоть и привлекло к себе довольно много внимания в последнее время, но все же не является более полезным, чем обычное.

Об этом рассказал известный врач Евгений Комаровский в эфире канала "Украина".

Врач объяснил, что человек из продуктов питания получает три вида сахаров, среди которых лактоза, фруктоза и глюкоза. В молоке млекопитающих можно найти именно лактозу, которая и дает продукту знакомый сладковатый привкус.

Для того чтобы ее переваривать в человеческом организме есть специальный фермент, именующийся лактазой. Его активность наиболее сильно проявляется у младенцев, но затем с возрастом его в организме становится меньше.

Снижение уровня этого фермента является процессом естественным и у многих ко взрослым годам вырабатывается непереносимость лактозы. Впрочем, не редки случаи, когда дети теряют его из-за перенесенных кишечных инфекций.

"В период выздоровления желательно давать ребенку безлактозное молоко", — сказал Комаровский.

Тем самым он подчеркнул, что безлактозное молоко является специфическим продуктом для отдельных ситуаций и давать его детям или взрослым без непереносимости лактозы нет смысла.

Кроме того, Комаровский отметил, что сама лактоза является очень полезным элементом и отказываться от нее без веской причины явно не стоит.

В заблуждение также может ввести более высокая цена безлактозного молока, что может подтолкнуть к ложным выводам, что именно его надо давать детям.

"Поэтому делайте правильные выводы: если у вас нет непереносимости лактозы — пейте обычное молоко", — сказал врач.

Как сообщалось ранее, диетологи рассказали, какое мясо рекомендуется к употреблению, а какое лучше исключить из своего рациона.

Теги:
#Молоко #Лактоза #Евгений Комаровский
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