Когда в Украине могут появиться антиковидные лекарства

Продажа препаратов от "короны" для украинского потребителя зависит от решения Минздрава

В ближайшее время в Украине могут появиться американские таблетки от коронавируса для свободной продажи в аптеках. Это возможно, если в Министерстве здравоохранения будет решен вопрос с сертификацией лекарства.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал руководитель аптечного холдинга "АНЦ" Николай Щербина.

"Сейчас на слуху британский препарат молнупиравир, появись уже и другие, но все они для украинцев пока недоступны так как у них нет украинского сертификата. Мы спрашивали об этом у представителей Pfizer, и пока еще идут переговоры с Минздравом", — отметил бизнесмен.

По словам Щербины, обычно сертификация лекарств не занимает больше месяца. Если же такой документ имеется, то препарат быстро появляется на аптечных прилавках.

Прогнозируемая цена молнупиравира, говорит Евгений Щербина, может колебаться в районе 1500 гривен. Такие расчеты он делает, исходя из стоимости препарата на черном рынке.

"Эти препараты уже есть на украинском черном рынке. Не знаю, насколько качественным является то, что продают под видом молнупиравира, но цена за упаковку 3000 грн. Обычно на черном рынке делают наценку порядка 100%", — отметил бизнесмен.

Также Щербина добавил, что украинских аналогов антиковидных лекарств пока ожидает не следует. Отечественные фармацевты пока не работали над подобным препаратом.

Больше деталей об особенностях ведения аптечного бизнеса в коронавирус и не только узнавайте в эксклюзивном интервью "Телеграфа": "Мы отказали вымогателям, и они на неделю отключили нам все онлайн-продажи", — Николай Щербина, аптечная сеть АНЦ