Защищают ли две дозы антиковидной вакцины от "Омикрона": ученые сделали заявление

Чтобы сдержать штамм "Омикрон", двух доз может и не хватить

Британские ученые провели новое исследование и заявили, что что две дозы антикоронавирусной вакцины не обеспечивают достаточное количество нейтрализующих антител против нового мутированного штамма "Омикрон". Более того, у ученых есть опасения, что может увеличиться количество инфекций у тех, кто уже успел переболеть ковидом или получить полный курс вакцинации.

Об этом пишет издание Reuters.

Ученые из Оксфордского университета обнародовали результаты исследования, где проанализировали образцы крови пациентов, которым ввели по две дозы вакцин AstraZeneca или Pfizer.

Согласно полученным результатам, исследователи установили, что количества антител в крови недостаточно для сдерживания "Омикрона". При этом отмечается, что делать выводы о возможностях обновленного штамма провоцировать более тяжелые заболевания пока рано.

Как сообщил руководитель исследовательской группы Мэтью Снейп, полученные сведения для мира науки сейчас очень весомы, потому что они помогли рассмотреть ближе нейтрализующие антитела после второй дозы вакцинации. А вот выводы, касающиеся клеточного иммунитета от мутированного коронавируса, планируют сделать уже в ближайшее время.

Ранее "Телеграф" писал о том, что британские ученые опасаются быстрого распространения "Омикрона" и называют темпы "феноменальными".