Укр

Известен симптом "Омикрона", который проявляется во время праздничного застолья

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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"Омикрон" удивил новым симптомом Новость обновлена 02 января 2022, 11:29
"Омикрон" удивил новым симптомом

К потере обоняния и вкуса при штамме "Омикрон" может добавиться еще и потеря аппетита

На новогодние праздники коронавирус не перестал поражать людей. Не стал исключением и недавно появившийся в Украине штамм "Омикрон", который уже начал активно распространяться. По последним данным ученых, у нового штамма COVID-19 обнаружился новый симптом, который может проявить себя даже во время праздничного ужина.

Как сообщает medikforum, речь идет о потере аппетита. И в новогодние и рождественские праздники, когда столы пестрят вкусными блюдами, это может стать для граждан большой неприятностью.

Эксперты отмечают, что первые проявления коронавируса штамма "Омикрон" напоминают обычную простуду — кашель, усталость, насморк, головные боли. Однако к ним могут добавляться потеря обоняния и вкуса, которые во время праздничного ужина также легко самостоятельно диагностировать.

По данным исследователей, при заражении "Омикроном" классические симптомы, указанные выше, наблюдаются у 50% больных лиц, но также не исключена лихорадка и кашель, которые были при штамме коронавируса "Дельта".

Добавим, что штамм "Омикрон" обнаружили всего у шести граждан Украины. Но даже такая динамика может угрожать новой волной коронавируса. В Минздраве прогнозируют, что со второй половины января украинцам следует быть готовым к увеличению количества больных коронавирусом. К февралю их количество вырастет еще больше, спровоцировав новую волну COVID-19.

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Теги:
#Украина #Симптомы #Коронавирус #Covid-19 #Омикрон
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