Как похудеть без вреда для здоровья: диетолог рассказал, почему диеты с ограничением жира опасны

Диетолог отмечает, что жиры обязательно должны быть в рационе каждого человека.

Многие девушки так хотят иметь точеную фигуру, что часто мучают себя различными диетами и изнурительными тренировками, забывая, что все это может навредить их здоровью. Диетолог Светлана Фус, которая ранее объяснила почему многим не удается похудеть, рассказала об одной из самых опасных диет.

Об этом диетолог написала на своей странице в Инстаграм.

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Светлана Фус отмечает, что любители посидеть на диетах с ограничением жира, или принимающие "жиросжигающие" препараты забывают о пользе жиров, а она для организма колоссальная. Жиры помогают клеткам нормально функционировать, защищают все структуры жизнеобеспечения, которые находятся внутри клетки, и обеспечивает ее здоровье.

Из этого получается, что при дефиците жиров в организме в наши клетки с трудом поступают минералы и витамины и плохо выводятся продукты их жизнедеятельности, а все это наносит ущерб для здоровья.⁣⁣⠀

⁣⁣В чем польза жиров для организма

Жиры помогают нам дышать.

Жиры поддерживает альвеолы в расправленном состоянии. ⠀⁣⁣⠀

⁣⁣Жиры поддерживают количество холестерина. Если жиров в питании не хватает, нарушается синтез тестостерона у мужчин и эстрогенов у женщин.

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