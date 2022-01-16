Испытание для организма: кому лучше не нырять в прорубь на Крещение

Врач Евгений Скрипник подчеркивает, что нет никакого смысла с точки зрения медицины смысла в купании на Крещение

Уже 19 января многие православные христиане благодаря подходящей погоде устремятся на берега водоемов в своих населенных пунктов. Все потому, что на Крещение Господне существует традиция окунаться в ледяную воду проруби — для очищения физического и духовного от грехов.

При этом врачи считают подобную процедуру более вредной для организма, чем полезной, сообщает "Телеграф", ссылаясь на "ТСН".

По словам глуховского врача-невролога Евгения Скрыпника, купание в ледяной воде при минусовой температуры является бессмысленным с медицинской точки зрения. Специалист подчеркивает: многие люди считают, что раз окунуться в проруби куда проще, чем регулярно заботиться о своем здоровье и общем качестве жизни.

Скрыпник подчеркивает: считать такое ныряние закаливанием — неправильно, ведь резкий перепад температур создает стресс для организма. Поэтому неудивительно, что существует ряд противопоказаний для купания на Крещение.

Как отметил Евгений Скрыпник, лезть в прорубь 19 января не нужно людям с:

сердечно-сосудистыми заболеваниями — гипертонией, стенокардией и т.п.

судорожными припадками;

заболеваниями мочеполовой системы;

проблемами со спиной — радикулитом, грыжей;

хроническими болезнями дыхательной системы.

Также врач отрицательно относится к купанию людей, недавно переболевших ОРВИ, гриппом и пневмонией. Не стоит испытывать свой организм и людям, победившим COVID-19.

К слову, насчет переболевших коронавирусом коллегу поддерживает и врач Тарас Жиравецкий. Специалист не рекомендует проверять иммунитет перенесшего ковид организма на прочность.

Впрочем, если вы являетесь ярым поклонником традиций или имеете правильно закаленный организм, погода на Крещение в 2022 году благоволит вашему купанию. Как прогнозируют синоптики, к празднику в большинстве регионов Украины утихнет шквальный ветер. К тому же особо сильных морозов не предвидится.