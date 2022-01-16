Испытание для организма: кому лучше не нырять в прорубь на Крещение
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Врач Евгений Скрипник подчеркивает, что нет никакого смысла с точки зрения медицины смысла в купании на Крещение
Уже 19 января многие православные христиане благодаря подходящей погоде устремятся на берега водоемов в своих населенных пунктов. Все потому, что на Крещение Господне существует традиция окунаться в ледяную воду проруби — для очищения физического и духовного от грехов.
При этом врачи считают подобную процедуру более вредной для организма, чем полезной, сообщает "Телеграф", ссылаясь на "ТСН".
По словам глуховского врача-невролога Евгения Скрыпника, купание в ледяной воде при минусовой температуры является бессмысленным с медицинской точки зрения. Специалист подчеркивает: многие люди считают, что раз окунуться в проруби куда проще, чем регулярно заботиться о своем здоровье и общем качестве жизни.
Скрыпник подчеркивает: считать такое ныряние закаливанием — неправильно, ведь резкий перепад температур создает стресс для организма. Поэтому неудивительно, что существует ряд противопоказаний для купания на Крещение.
Как отметил Евгений Скрыпник, лезть в прорубь 19 января не нужно людям с:
- сердечно-сосудистыми заболеваниями — гипертонией, стенокардией и т.п.
- судорожными припадками;
- заболеваниями мочеполовой системы;
- проблемами со спиной — радикулитом, грыжей;
- хроническими болезнями дыхательной системы.
Также врач отрицательно относится к купанию людей, недавно переболевших ОРВИ, гриппом и пневмонией. Не стоит испытывать свой организм и людям, победившим COVID-19.
К слову, насчет переболевших коронавирусом коллегу поддерживает и врач Тарас Жиравецкий. Специалист не рекомендует проверять иммунитет перенесшего ковид организма на прочность.
Впрочем, если вы являетесь ярым поклонником традиций или имеете правильно закаленный организм, погода на Крещение в 2022 году благоволит вашему купанию. Как прогнозируют синоптики, к празднику в большинстве регионов Украины утихнет шквальный ветер. К тому же особо сильных морозов не предвидится.
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