Львов и Харьков вырываются в лидеры: свежая COVID-статистика на 17 января

Больше всего заболевших зарегистрировано на Львовщине — 854 кейса за сутки

Новую неделю и утро понедельника, 17 января, Украина начинает с 5 072 новыми случаями коронавирусной болезни. Отметим, что этот показатель слегка меньше статистики предыдущих суток.

Такие цифры сообщают в Минздраве Украины.

Добавим, что из общего количества случаев 72 выявлены у медицинских работников, 407 — у несовершеннолетних.

В целом же за сутки в Украине зафиксировано:

общих случаев — 5 072 (ранее — 6 379);

(ранее — 6 379); госпитализаций — 1 213 (накануне — 1 957);

(накануне — 1 957); летальных случаев — 78 (вчера — 88);

(вчера — 88); победивших COVID-19 — 2 520 (на утро воскресенья — 2 359).

В уверенные лидеры по количеству заболевших вперед уверенно выбилась Львовщина. Здесь за прошлые сутки было выявлено 854 новых ковидных пациентов. Еще в первой пятерке по заболеваемости находятся Харьковская (647), Ивано-Франковская (492), Черновицкая (344) области, а также Киев (510).

Добавим, что за сутки по Украине было вакцинировано 23 286 человек.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что в Минздраве совершили предварительный анализ летальных случаев, связанных с ковидом. По словам министра Виктора Ляшко, количество погибших среди невакцинированных украинцев превышает показатели почти вдесятеро.

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