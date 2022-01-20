Комаровский рассказал, в какое место нужно колоть вакцину и чем опасна прививка в ягодичную мышцу

Введение вакцины в ягодицу особенно опасно для маленьких детей.

В Украине за время вакцинальной компании прививки от COVID-19 получили уже более 15 миллионов человек. Вакцинацию от коронавируса, как и от многих других заболеваний, производят в левую руку, однако мало кто знает, чем это объясняется.

Ответ на этот вопрос дал украинский врач-педиатр Евгений Комаровский в эфире телеканала "Украина 24".

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Объяснение довольно простое — прививка намеренно делается в ту конечность, которая не является рабочей. В левую руку вакцинируют тех, кто пишет правой, а левшам советуют делать прививки в правую руку.

Комаровский объяснил, что побочные реакции после вакцинации — боль, припухлость, зуд в месте введения вакцины — не вызывают желания лишний раз трогать ту руку. Именно поэтому врачи советуют делать прививки в конечность, которую будете меньше задействовать и нагружать.

Интересной оказалась информация о прививках в ягодичную мышцу. Педиатр утверждает, что в это место ни в коем случае не нужно делать вакцину ни себе, ни детям.

"Цивилизация давно приняла решение, что вакцины не колют в попу. В ягодице много жировой ткани, это замедляет эффект действия вакцины. К тому же можно попасть в седалищный нерв при его аномалии, об этом не всегда известно", — резюмировал Комаровский.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине из-за распространения штамма "Омикрон" заговорили о ревакцинации. Она уже доступна людям старше 60, медикам и сотрудникам интернатов, а записаться на нее можно онлайн.