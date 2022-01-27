Укр

Более быстрого метода не существует: офицер открыл секрет, как заснуть за 2 минуты

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Здоровый сон – залог здоровья
Здоровый сон – залог здоровья

Секрет быстрого отхода ко сну – умение расслабить тело и разум.

Сон для человека имеет немаловажное значение. За это время не только отдыхает тело, но расслабляются другие органы и происходит восстановление организма. Однако, для некоторых крепкий сон – это мечта. Если вы среди последних, то вам пригодится метод Бада Винтера.

Как утверждает издание The Independent, этот способ быстрого отхода ко сну используется в британской армии и помогает военнослужащим засыпать в сложных условиях.

Как уснуть за 2 минуты?

Следует отметить, что армейский способ быстрого засыпания впервые был описан в книге Relax and Win: Championship Performance 1981 издания. Его также называют методом Бада Винтера – известного американского тренера и лейтенанта Вооруженных сил, который во времена Второй мировой войны разработал эту методику, чтобы помочь солдатам.

Действенность этого метода недавно подтвердил фитнес-центр Джастин Августин. Ролик быстро стал вирусным в соцсети TikTok и набрал около 7 миллионов просмотров.

Итак, чтобы уснуть за 2 минуты необходимо:

  1. Полностью расслабить мышцы лица, языка, челюсти и даже мышцы вокруг глаз.
  2. Максимально опустить плечи.
  3. Выдохнуть, расслабив грудную клетку, затем ноги – от бедер до пяток.
  4. А потом постараться в течение 10 секунд "выключить" голову и вообще ни о чем не думать. При этом воображайте картину, как вы лежите в каноэ посреди озера и видите только синее небо над головой.

Утверждается, что техника срабатывает в 96% случаях после 6 месяцев практики.

Ранее "Телеграф" сообщал, как очистить организм и восстановить нормальное самочувствие после праздников.

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Теги:
#Здоровье #Бессонница #Как быстро уснуть
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