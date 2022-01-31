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Более 20 тысяч заболевших и 2 тысяч госпитализированных: COVID-статистика по Украине на 31 января

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Количество ковидных больных традиционно уменьшилось после выходных Новость обновлена 31 января 2022, 08:27
Количество ковидных больных традиционно уменьшилось после выходных

Лидером по количеству заболевших стала Львовская область

Утро понедельника, 31 января, и новую рабочую неделю Украина начинает с 22 026 новыми случаями COVID-19. Статистика заболеваемости демонстрирует небольшой спад по сравнению с предыдущими сутками, однако все равно остается на весьма высоком уровне.

Данные сообщают в пресс-службе Минздрава Украины.

Незначительное уменьшение количества заболевших традиционно связано с выходными, когда ПЦР-тестирования не проводятся в таком же количестве, как в будни.

Так, на утро понедельника в Украине зарегистрировано:

  • новых случаев — 22 026 (ранее — 24 508);
  • госпитализаций — 2 322 (прежде — 3 692);
  • выздоровевших от коронавируса — 4 346 (накануне — 3 145);
  • летальных случаев — 48 (на утро воскресенья — 94).

Следует отметить, что из общего количества заболевших 2 865 случаев приходятся на детей, 337 — на медицинских работников.

Среди регионов печальное ковидное лидерство удерживает Львовщина — здесь за сутки болезнь обнаружили у 2 934 пациентов.

Также в первую пятерку регионов с высокими показателями распространения COVID-19 вошли Хмельницкая (2092), Житомирская (1576), Одесская (1412) и Харьковская (1294) области.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о новом подвиде коронавируса — "скрытом Омикроне", и в чем заключается его главная опасность для пациентов.

Также мы писали, почему переболевшим ковидом стоит обратить особое внимание на свои легкие.

Теги:
#Минздрав #Статистика #Коронавирус #Covid-19
Количество ковидных больных традиционно уменьшилось после выходных
Здоровье
Более 20 тысяч заболевших и 2 тысяч госпитализированных: COVID-статистика по Украине на 31 января
Дата публикации
Дата публикации
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Количество ковидных больных традиционно уменьшилось после выходных
Более 20 тысяч заболевших и 2 тысяч госпитализированных: COVID-статистика по Украине на 31 января
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