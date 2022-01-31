Более 20 тысяч заболевших и 2 тысяч госпитализированных: COVID-статистика по Украине на 31 января
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Лидером по количеству заболевших стала Львовская область
Утро понедельника, 31 января, и новую рабочую неделю Украина начинает с 22 026 новыми случаями COVID-19. Статистика заболеваемости демонстрирует небольшой спад по сравнению с предыдущими сутками, однако все равно остается на весьма высоком уровне.
Данные сообщают в пресс-службе Минздрава Украины.
Незначительное уменьшение количества заболевших традиционно связано с выходными, когда ПЦР-тестирования не проводятся в таком же количестве, как в будни.
Так, на утро понедельника в Украине зарегистрировано:
- новых случаев — 22 026 (ранее — 24 508);
- госпитализаций — 2 322 (прежде — 3 692);
- выздоровевших от коронавируса — 4 346 (накануне — 3 145);
- летальных случаев — 48 (на утро воскресенья — 94).
Следует отметить, что из общего количества заболевших 2 865 случаев приходятся на детей, 337 — на медицинских работников.
Среди регионов печальное ковидное лидерство удерживает Львовщина — здесь за сутки болезнь обнаружили у 2 934 пациентов.
Также в первую пятерку регионов с высокими показателями распространения COVID-19 вошли Хмельницкая (2092), Житомирская (1576), Одесская (1412) и Харьковская (1294) области.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о новом подвиде коронавируса — "скрытом Омикроне", и в чем заключается его главная опасность для пациентов.
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