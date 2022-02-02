Месяц без алкоголя: что будет с организмом, если воздерживаться от горячительного

У каждого человека процесс индивидуален, но есть несколько общих улучшений.

Отказ от алкоголя может в первые сутки может вызвать синдром отмены, если вы употребляли регулярно. Он будет сильнее у тех кто пил ежедневно, чем у тех, кто выпивал по выходным. Тем не менее уже с первой недели можно почувствовать улучшения. За 28 дней отказа от алкоголя можно не только улучшить сон и состояние организма, но и похудеть.

Об этом сообщает Priory Group, британская компания, которая, среди прочего, занимается реабилитацией алкозависимых.

За 1 неделю

В первую неделю отказа от алкоголя у людей улучшается сон. По словам экспертов, циклов быстрого сна станет больше, и благодаря этому улучшится продуктивность и контроль эмоций. Также благодаря гормонам при отказе от алкоголя и улучшении сна нормализуется чувство сытости и голода. Повышенная утомляемость при приеме алкоголя может быть связана с обезвоживанием. Отказ от него может нормализовать состояние с первой недели. Позитивно может сказаться прекращение возлияний и на фигуре. Шесть бокалов вина в неделю по 175 мл — это примерно 960 калорий, а шесть пинт (примерно 473 мл) пива — 1080 калории, подсчитали специалисты. В случае с вином это эквивалентно трем гамбургерам.

За 2 неделю

Сон и насыщенность организма влагой становится все лучше. Отмечается уменьшение изжоги, которую вызывает раздражающий слизистую желудка алкоголь. Именно на этом этапе вероятно начало потери веса — при отказе от шести бокалов вина в неделю экономия калорий — 1920, при отказе от шести бокалов пива — 2160.

За 3 неделю

Начинает снижаться кровяное давление. Количество не выпитых калорий продолжает увеличиваться.

За 4 неделю

Кожа может стать более увлаженной, что может помочь в борьбе с перхотью и экземой. Улучшится работа печени. Если она не сильно повреждена алкоголем, то восстановится за 4-8 недель. Это поможет организму качественнее очищаться и перерабатывать питательные вещества.

Как отмечают в организации — каждый организм индивидуально реагирует на отказ от алкоголя и данные могут отличаться.

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