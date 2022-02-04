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Что произойдет с вашим организмом, если есть яйца каждый день

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Яйца каждый день - стоит ли употреблять Новость обновлена 04 февраля 2022, 10:50
Яйца каждый день - стоит ли употреблять

Большинство людей считают, что это полезный белковый продукт помогает укрепить организм

Яйца считаются одними из самых полезных и питательных продуктов питания. Это отличный вариант на завтрак, да и вообще — универсальный продукт, который может спасти в любой ситуации.

По словам нутрициолога Елизаветы Поточевской, передает obozrevatel, с яиц можно не только начинать день, но и употреблять в каждом приеме пищи.

Яйца – кладезь необходимых человеку веществ: витамины А, Е, D, K, В1, В2, В6, В12, а еще кальций, железо, биотин, холин и лецитин. Благодаря таким полезным свойствам данный продукт нужен каждому. А еще он легко усваивается организмом.

Сколько яиц нужно съедать в день

Специалист рекомендует здоровому человеку смело есть по 1-2 яйца каждый день. Конечно, если нет никаких противопоказаний к их употреблению.

Также Поточевская отмечает, что от способа приготовления польза яиц не меняется. Подойдет как обычная яичница, так и омлет, вареные вкрутую или всмятку, скрембл или французские яйца пашот. Ранее гастроэнтеролог Нурия Дианова назвала самый полезный способ приготовления яиц.

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Теги:
#Здоровье #Диеты #Яйца
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