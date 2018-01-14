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Виктория Бекхэм впервые представит свою коллекцию на London Fashion Week
Новости шоу бизнеса: Британская певица, модель и дизайнер Виктория Бекхэм впервые покажет свою новую коллекцию на London Fashion Week.
Представители бренда Бекхэм подтвердили информацию, заявив, что "показ пройдет во время LFW в сентябре". Этим шоу Виктория отметит 10-летие своего бренда.
Первый показ одежды дизайнера Виктории Бекхэм состоится на ее родине спустя год после того, как принц Уильям вручил ей важную награду - Орден Британской империи. "Я горжусь быть британкой, и рада получить Орден Британской империи из рук герцога Кембриджского", - заявила тогда Виктория.
Telegraf.com.ua