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Виктория Бекхэм впервые представит свою коллекцию на London Fashion Week

Виктория Бекхэм
22:46 Вс, 14 Январь 2018 Телеграф
nv.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Британская певица, модель и дизайнер Виктория Бекхэм впервые покажет свою новую коллекцию на London Fashion Week.

Представители бренда Бекхэм подтвердили информацию, заявив, что "показ пройдет во время LFW в сентябре". Этим шоу Виктория отметит 10-летие своего бренда.

Первый показ одежды дизайнера Виктории Бекхэм состоится на ее родине спустя год после того, как принц Уильям вручил ей важную награду - Орден Британской империи. "Я горжусь быть британкой, и рада получить Орден Британской империи из рук герцога Кембриджского", - заявила тогда Виктория.

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Новости шоу бизнеса, London Fashion Week, Spice Girls, Виктория Бекхэм, Коллекция одежды, Орден Британской империи.
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