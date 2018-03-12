Бывший участник группы One Direction стал лицом известного бренда

Популярный певец он не только развивает сольную карьеру, но и покоряет модные вершины. Gucci опубликовал в своем Instagram парочку промо-кадров будущей рекламной кампании с участием Стайлса.

На снимках Гарри позирует вместе с рыжей собакой породы гончая. На одном из снимков видно половину лица Гарри, а на другом – его руку с перстнями.

Когда вся рекламная кампания появится в интернете, неизвестно, но в витринах бутиков Gucci уже можно увидеть новую интерактивную кампанию – анимированные картины художника Игнасио Монреаля. Возможно, совсем скоро там появится и лицо Гарри Стайлса.