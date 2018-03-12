Две юные сестры из норвежского Матисдалена, 24-летняя Линда и 14-летняя Миа Шарлотте Сёнвис Бех, ведут страничку в Instagram - Aurora Braids, где выкладывают свои сказочные плетеные из волос творения, сфотографированные на фоне прекрасной нордической природы.

Две юные сестры из норвежского Матисдалена, 24-летняя Линда и 14-летняя Миа Шарлотте Сёнвис Бех, ведут страничку в Instagram - Aurora Braids, где выкладывают свои сказочные плетеные из волос творения, сфотографированные на фоне прекрасной нордической природы. Посты с невероятными косами в технике "рыбий хвост", каскадными и французскими плетениями собрали около 237 тысяч подписчиков.