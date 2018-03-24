В 2016 году юная модель Ава Кларк своей необычной внешностью покорила мир моды.

В 2016 году юная модель Ава Кларк своей необычной внешностью покорила мир моды. 9-летняя афроамериканка родилась с альбинизмом — заболеванием, из-за которого в ее организме нет пигмента меланина, отвечающего за окраску кожи, волос, радужной и пигментной оболочки глаз. Своей уникальной красотой и не менее интересной личностью девочка привлекла внимание нескольких модельных агентств. Фотографии Авы украсили обложки журналов Vogue, BOOM и Denim, она успела поработать с именитыми фотографами и покорить их своим жизнерадостным характером и серьезным подходом к работе.