Сегодня мы покажем вам одну удивительную историю, в которой есть все: и драма, и любовь, и падение, и успех.

Просматривая сводки новостей, невольно ловишь себя на мысли, что в этом мире не осталось практически ничего святого, доброго и светлого, но это не так. Сегодня мы покажем вам одну удивительную историю, в которой есть все: и драма, и любовь, и падение, и успех. Фотограф Мучири Фреймс решил показать, как прическа и одежда может изменить людей.Для своего эксперимента он выбрал влюбленную пару бездомных из Найроби.