Модные и мудрые старики Нью-Йорка в фотопроекте Брэндона Стэнтона.

Проект «Фотоперепись Нью-Йорка» уличного фотографа Брэндона Стэнтона. Он снимает пожилых жителей Нью-Йорка и записывает их слова. Они прекрасны, веселы и мудры. Комментарии фотографа. После того как я сделал ее фотографию, она подставила щеку для поцелуя. После поцелуя она сказала: «Разве любовь не чудо?» «Да, это так», — ответил я. Потом она наклонилась и сказала: «Но секс лучше». Я люблю, когда люди понимают стиль своего возраста, вместо того чтобы скрывать его. Будь то седые волосы, или трость, или очки — есть достоинства, связанные с наличием опыта. Их следует носить как медаль.