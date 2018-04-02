Столичный андеграунд или эволюция секонд-хенда

Само слово “секонд-хенд”, вызывает не очень приятные ассоциации, например, с горами грязной одежды и неприятным запахом. На самом деле, этот рынок давно эволюционировал за пределы данного стереотипа. Особенно, секонд-хенд популярен среди молодежи.

Еще в 2009 году товары группы секонд-хенд в объеме 73 500 тонн достигали суммы в 57 миллионов долларов. Изначально вещи продавались на вес, но со временем ввели сортировку на старье и новье. Товар с бирками обычно продают немного дороже, также стабильно повышают цены на бренды масс-маркета, такие как H&M, TopShop и Zara...

Магазины с названием “Вещи из Европы”, это тот же самый секонд-хенд только с консультантами и отсортированной чистой одеждой. Здесь можно легко найти именной свитер, например, Ralph Lauren за 100 гривен.

Секонд-хенд это отличный провайдер одежды для уличного стиля. Длинные свободные плащи, пальто, однотонные толстовки, спортивные олимпийки, джинсы из 60-тых - все это легко можно найти здесь. Многие украинские звезды не раз упоминали в интервью, что когда-то одевались в секонд-хендах. Например, певица Луна сообщила в интервью для журнала Vogue, что одевалась в киевском секонд-хэнде на Лесной.

По данным Госкомпредпринимательства, 80% секонд-хенда ввозится как гуманитарная помощь, без уплаты таможенных платежей. Также под видом б/у вещей в страну ввозят товары европейских брендов без уплаты налогов. Такие единицы чаще реализуются через онлайн-площадки, такие как, OLX и MoyGarderob.com. Именно OLX когда-то был революционным ресурсом, который перевел продажи б/у вещей в онлайн-пространство.

Стоковые магазины мультибрендовых бутиков, по сути являются, тем же самым секонд-хендом. Только в красивом, стильном помещении и с новыми вещами. Сток (Евросток) это вещи категории секонд-хенда, которые не были в употреблении и на них сохранены фирменные этикетки и ярлыки. Цены на стоковые товары намного выше, чем в обычном секонд-хенде, но также ниже цен новых коллекций бутиков.

В 2010 году секонд-хенд был на грани запрета. Основной причиной были «теневые» схемы импорт дешевых товаров под видом секонд хенда на фоне сокращения объемов выпуска отечественных товаров. Динамика рынка украинского легпрома в 2010 году увеличилась на 13,1 %, с 2011-2014 год начала стремительно падать, и соответственно возрастала прибыль секонд-хендов.

В 2015-2016 году популярность секонд-хенда выросла на 20-30%. Выросло количество торговых сетей по продаже б/у одежды с более комфортными условиями, привычными к масс-брендовым магазинам. Среди покупателей активно выделялся средний класс и состоятельный, на что повлияло стремительное падение гривны. Немалую популярность также прибавили благотворительные барахолки, которые стабильно проходят несколько раз в год. На таких барахолках продают б/у вещи, которые когда-то носили публичные люди. В 2017 году появилась тенденция на покупку именно украинских товаров. Секонд-хенд украинских звезд, стал довольно обиходный товаром, который часто можно встретить на благотворительных барахолках. Вещи продают всегда в отличном состоянии от украинских и мировых дизайнеров, с уценкой до 50-90% от первоначальной цены. Охотники за брендами довольно часто приходят под закрытие мероприятия и забирают остатки вещей по низким ценам. Довольно часто звездный секонд-хенд перепродают на онлайн-площадках. Среди украинских онлайн-площадок по продаже секонд-хенд одежды, мы нашли раздел звездный гардероб на платформе MoyGarderob.com. Это яркий пример того, как секонд-хенд медленно перебирается в онлайн пространство с автоматизированной системой оплаты.