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Модель Коко Роша выбрала наряд от украинского бренда
20:17 Сегодня Телеграф
Фото из открытых источников
Новости шоу бизнеса: Беременная Коко надела джемпер от бренда MONA MOON.
Канадская супермодель Коко Роша отпраздновала Baby shower в джемпере украинского бренда для будущих мам MONAMOON из новой коллекции осень-зима 18/19. Baby shower организовал ее друг и дизайнер Кристиан Сириано в честь скорого появления на свет малыша в семье Роша.
Отметим, что Коко Роша родилась в Канаде и имеет ирландские и украинские корни.
Коко Роша готовится стать мамой во второй раз. Со своим мужем Джеймсом Конраном они уже воспитывают 3-летнюю Айони. 29-летняя супермодель находится на 9 месяце беременности и ожидает появления на свет сына.
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