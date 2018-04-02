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Модель Коко Роша выбрала наряд от украинского бренда

Коко Роша
20:17 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Беременная Коко надела джемпер от бренда MONA MOON.

Канадская супермодель Коко Роша отпраздновала Baby shower в джемпере украинского бренда для будущих мам MONAMOON из новой коллекции осень-зима 18/19. Baby shower организовал ее друг и дизайнер Кристиан Сириано в честь скорого появления на свет малыша в семье Роша.

Отметим, что Коко Роша родилась в Канаде и имеет ирландские и украинские корни.

Коко Роша готовится стать мамой во второй раз. Со своим мужем Джеймсом Конраном они уже воспитывают 3-летнюю Айони. 29-летняя супермодель находится на 9 месяце беременности и ожидает появления на свет сына.

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Новости шоу бизнеса, Instagram, MONA MOON, Бренд, Видео, Коко Роша, Украинский бренд.
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