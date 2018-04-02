Модель Коко Роша выбрала наряд от украинского бренда

Канадская супермодель Коко Роша отпраздновала Baby shower в джемпере украинского бренда для будущих мам MONAMOON из новой коллекции осень-зима 18/19. Baby shower организовал ее друг и дизайнер Кристиан Сириано в честь скорого появления на свет малыша в семье Роша.

Отметим, что Коко Роша родилась в Канаде и имеет ирландские и украинские корни.

It’s not easy to pull one over on me, but my friend @CSiriano surprised me with a beautiful baby shower this weekend. This was such a special treat for me and #BabyConran2! Video by @thisisharri Публикация от (@cocorocha) 28 Мар 2018 в 10:05 PDT

Коко Роша готовится стать мамой во второй раз. Со своим мужем Джеймсом Конраном они уже воспитывают 3-летнюю Айони. 29-летняя супермодель находится на 9 месяце беременности и ожидает появления на свет сына.