Короткие волосы - не повод для однообразия. Боб, а проще каре, идеально подходит для экспериментов с цветом.

Короткие волосы — не повод для однообразия. Боб, а проще каре, идеально подходит для экспериментов с цветом. Такая прическа прекрасно смотрится как на прямых, так и на вьющихся волосах. Моделировать ее легко без посторонней помощи. Разнообразить боб можно и при помощи окрашивания. К тому же экспериментировать на коротких волосах гораздо проще. Эффектно смотрится Боб на темных волосах вне зависимости от их структуры и выбранного оттенка.