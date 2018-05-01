После однотонных и минималистичных зимних тенденций хочется окунуться в море ярких оттенков и мотивов.

Весной нет недостатка в новых идеях! После однотонных и минималистичных зимних тенденций хочется окунуться в море ярких оттенков и мотивов. И 2018 год радует нас еще одним оригинальным трендом нейл-арта. Сушили ли вы когда-нибудь цветы, чтобы создавать необычные композиции? Чтобы получить маникюр с засушенными цветами нужен специальный пресс и микроволновка. Хотя интернет-магазины предлагают сотни вариантов сухих растений, поэтому можно не заморачивать себе голову и сразу ознакомиться с великолепными идеями.