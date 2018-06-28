https://telegraf.com.ua/files/2018/06/257284-150x90.jpg Мода https://telegraf.com.ua/zhizn/moda-zhizn/4181767-devushki-povtoryayut-naturalnyiy-svadebnyiy-makiyazh-megan-markl-video.html
Девушки повторяют натуральный свадебный макияж Меган Маркл (Видео)
Новости шоу бизнеса: Появилось косметическое средство для создания веснушек как у герцогини Сассекской.
Карандаш под названием George Crayon Contour можно купить за четыре доллара. "Естественность и веснушки сейчас в моде! Выбирайте корректор-контур, чтобы воссоздать прекрасные веснушки Меган. Чем больше веснушек, тем лучше!" – говорится в описании продукта.
Как известно, Меган Маркл появилась на свадьбе с принцем Гарри с минимальным количеством макияжа.
Естественный образ герцогини очень понравился ее поклонницам, которые перестали маскировать тональным кремом свои веснушки и делятся своими фотографиями без косметики в соцсетях с хештегом #freckleslikemeghan ("веснушки как у Меган"), #frecklesfordays и #frecklegang.
Telegraf.com.ua