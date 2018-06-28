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Девушки повторяют натуральный свадебный макияж Меган Маркл (Видео)

Меган Маркл
22:21 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Появилось косметическое средство для создания веснушек как у герцогини Сассекской.

Карандаш под названием George Crayon Contour можно купить за четыре доллара. "Естественность и веснушки сейчас в моде! Выбирайте корректор-контур, чтобы воссоздать прекрасные веснушки Меган. Чем больше веснушек, тем лучше!" – говорится в описании продукта.

Как известно, Меган Маркл появилась на свадьбе с принцем Гарри с минимальным количеством макияжа.

Естественный образ герцогини очень понравился ее поклонницам, которые перестали маскировать тональным кремом свои веснушки и делятся своими фотографиями без косметики в соцсетях с хештегом #freckleslikemeghan ("веснушки как у Меган"), #frecklesfordays и #frecklegang.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Веснушки, Карандаш, Косметика, Макияж, Меган Маркл, Мода, Натуральность, Образ.
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