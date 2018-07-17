Любимая жена бывшего эмира богатейшего нефтяного государства Катар, блистательная шейха Моза, не только прекрасно обходится без хиджаба и паранджи.

Любимая жена бывшего эмира богатейшего нефтяного государства Катар, правителем которого с 2013 года является ее сын, блистательная шейха Моза, не только прекрасно обходится без хиджаба и паранджи, но уже в течение многих лет считается одной из самых стильных женщин, великолепным чувством стиля которой восхищается весь мир. Трудно поверить, но, подарив своему мужу семерых детей, Моза сохранила великолепную фигуру и по-прежнему осталась статной и элегантной красавицей, уже многие годы она считается иконой стиля. Ей удалось, разрушив стереотипы арабского мира, создать свой собственный стиль, в котором элегантный европейский дизайн очень тактично и органично вписался в правила и традиции Востока.