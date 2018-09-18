Дизайнер из Флориды Крис Кэмпбелл создает настоящие обувные шедевры.

Дизайнер из Флориды Крис Кэмпбелл создает настоящие обувные шедевры. Каждую пару туфель он превращает в то, что хочется запихнуть в рот - тортик, пончик, мороженое. Глазам не поверите, но его творения очень реалистичные и больше похожи на сладости, чем на обувь. Смотрите также: Туфли-кроссовки - самая дурацкая обувь, которую вы только видели Shoe Bakery - так называется магазин, в котором можно приобрести пару сладких туфелек. Владелец говорит, что не успевает с заказами, ведь желающих приобрести такую неординарную вещь всегда очень много. Кроме обуви Крис выпускает милые сумочки и кошельки. И все это хочется съесть!