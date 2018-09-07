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"Топ-модель по-украински" 5 сезон: участникам пришлось раздеться ради мечты

Топ-модель по-украински
18:45 Сегодня Телеграф
beztabu.net
Фото: beztabu.net

Новости шоу бизнеса: Эксперт проекта "Топ-модель по-украински" Соня Плакидюк подготовила для участников откровенную фотосессию в стиле "бурлеск".

Ради необычной фотосессии в стиле "бурлеск" Соня Плакиднюк раздела участников реалити "Топ-модель по-украински". "Если вы слышите слово "бурлеск" и думаете только об одном фильме с Кристиной Агилерой, то вы ничего не знаете о бурлеске. Это театрализованное шоу, которое учит любви к себе. Направление стало популярным в Америке 20-х годов. Шоу удивляло не только эротизмом, но и самоиронией, танцами, крутыми костюмами, акробатикой. И это не банальный стриптиз. Это невероятной красоты шоу! Культовый номер в бокале в стиле "бурлеск", который знают, наверное, все, исполнила несколько лет назад Дита фон Тиз. И я предложила участникам стать частью этого номера", – заявила Соня.

Девушка не только подала идею для съемки, но и выступила в качестве фотографа. Специально для фотосессии художники проекта подготовили стилизованный бокал, но не для мартини, как было в шоу экс-супруги Мэрилина Менсона, а для вина.

"Открою секрет – это совсем не бокал! Мы долго думали, как сделать емкость, в которой может поместиться человек. Решение пришло неожиданно – на глаза попалось подвесное кресло в виде полусферы. Сварщики сделали для него стойку в виде ножки бокала. Подготовка была долгой, но результатом мы довольны", – рассказала главный художник проекта Екатерина Котенко.

Участники очень волновались, ведь им придется превратиться в напиток. К тому же, это не последнее испытание. Открыла фотосессию Юля Дыхан, которой досталась роль игристого вина. Меньше повезло Яне Кутишевской, которая станет вязким киселем.

"Вот как мне показать перед Соней кисель? Ну, тянется он. И что дальше? Вообще, я обожаю, когда бабушка варит мне кисель. Но это же не значит, что я знаю, как показать его в этом стиле", – переживала Яна.

А вот экстравагантная девушка-трансгендер Софи Беридзе из Грузии была уверенна, что виски – ее напиток. "Наши художники по костюмам подготовили для меня потрясающий образ! Я выгляжу, как Уитни Хьюстон в 80-х годах. Давайте бокал, люди! А вообще виски для меня – благородный напиток для сильных мужчин и потрепанных жизнью женщин. Прямо как я", - шутила девушка.

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