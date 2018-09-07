"Топ-модель по-украински" 5 сезон: участники устроили протест на подиуме (Видео)

7 сентября на Новом канале показали 2 выпуск реалити "Топ-модель по-украински". Из тридцати претендентов на участие в новом сезоне осталось пятнадцат.

Для того, чтобы выбрать 15-ку сильнейших эксперты проекта устроили для участников очень сложные испытания. Так, в первом конкурсе девушкам и парням предложили поучаствовать в дефиле-протесте. Участники должны были продемонстрировать свою жизненную позицию. Для этого конкурсанты написали на табличках свои лозунги и прошлись с ними по подиуму. По итогам конкурса шоу покинуло сразу 10 участников.

Во втором конкурсе ребят ожидала фэшн-фотосессия в стиле бурлеск. В качестве фотографа выступила эксперт шоу Соня Плакидюк. Специально для фотосессии художники проекта подготовили стилизованный бокал, в который может поместиться человек. Именно в этом бокале участники должны были продемонстрировать образ одного с напитков, который конкурсанты выбрали заранее.

После фотосессии никто не покинул проект. Но Соня Плакидюк потребовала от участников на следующий конкурс прийти всем с чемоданами. Суть нового испытания была в том, что конкурсанты должны были сделать крутые селфи и создать для этого классные луки с собственных вещей.

Оценивали снимки сами конкурсанты. 5 участников не получили ни одного лайка и оказались под угрозой вылета. Но у экспертов шоу тоже была возможность "поставить суперлайки". Таким образом, Соня Плакидюк и Сергей Никитюк спасли 2 участников. А остальные трое конкурсантов покинули проект. Чтобы узнать, кого спасли эксперты, смотрите видео.

Заключительный конкурс этого выпуска оказался самым сложным. Ребята впервые участвовали в показе модной коллекции. Конкурсанты должны были покорить экспертов, Аллу Костромичеву и Сергея Никитюка, и публику "языком тела" так, как на лице у них были маски. И никто из зрителей не знал, кто именно идет по подиуму. По итогам конкурса еще один участник покинул проект.

Закончился 2 выпуск отбором 15-ки лучших. Так, как еще осталось 16 конкурсантов, экспертам предстояло обсудить все испытания и выбрать еще одного участника, который поедет домой. Полный список 15-ки вы узнаете, просмотрев 2 выпуск "Топ-модель по-украински".

"Топ-модель по-украински" – модельное реалити Нового канала, которое дает возможность покорить мир высокой моды молодым людям, вне зависимости от гендерной принадлежности. Здесь на равных за звание топ-модели сражаются парни и девушки с разных уголков Украины. Никаких команд – каждый сам за себя.