День Независимости Украины

Новости моды

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 08.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Президент Украины поздравил военных ГУР Минобороны с 26-й годовщиной создания
Президент Украины поздравил военных ГУР Минобороны с 26-й годовщиной создания
Новости: Брюссель назвал неприемлемые положения плана по Brexit
Брюссель назвал неприемлемые положения плана по Brexit
Новости: Италия и Польша сыграли вничью в 1-м туре Лиги наций (Видео)
Италия и Польша сыграли вничью в 1-м туре Лиги наций (Видео)
Новости: Сериал "Киев днем и ночью" 5 сезон: смотреть 8 серию онлайн (Видео)
Сериал "Киев днем и ночью" 5 сезон: смотреть 8 серию онлайн (Видео)
X

"Топ-модель по-украински" 5 сезон: участники устроили протест на подиуме (Видео)

Топ-модель по-украински
21:59 Пт, 7 Сентябрь 2018 Телеграф
Фото: hochu.ua

Новости шоу бизнеса: В пятницу, 7 сентября, на Новом канале вышел 1 выпуск шоу "Топ-модель по-украински".

7 сентября на Новом канале показали 2 выпуск  реалити "Топ-модель по-украински". Из тридцати претендентов на участие в новом сезоне осталось пятнадцат.

Для того, чтобы выбрать 15-ку сильнейших эксперты проекта устроили для участников очень сложные испытания. Так, в первом конкурсе девушкам и парням предложили поучаствовать в дефиле-протесте. Участники должны были продемонстрировать свою жизненную позицию. Для этого конкурсанты написали на табличках свои лозунги и прошлись с ними по подиуму. По итогам конкурса шоу покинуло сразу 10 участников.

Во втором конкурсе ребят ожидала фэшн-фотосессия в стиле бурлеск. В качестве фотографа выступила эксперт шоу Соня Плакидюк. Специально для фотосессии художники проекта подготовили стилизованный бокал, в который может поместиться человек. Именно в этом бокале участники должны были продемонстрировать образ одного с напитков, который конкурсанты выбрали заранее.

После фотосессии никто не покинул проект. Но Соня Плакидюк потребовала от участников на следующий конкурс прийти всем с чемоданами. Суть нового испытания была в том, что конкурсанты должны были сделать крутые селфи и создать для этого классные луки с собственных вещей. 

Оценивали снимки сами конкурсанты. 5 участников не получили ни одного лайка и оказались под угрозой вылета. Но у экспертов шоу тоже была возможность "поставить суперлайки". Таким образом, Соня Плакидюк и Сергей Никитюк спасли 2 участников. А остальные трое конкурсантов покинули проект. Чтобы узнать, кого спасли эксперты, смотрите видео.

Заключительный конкурс этого выпуска оказался самым сложным. Ребята впервые участвовали в показе модной коллекции. Конкурсанты должны были покорить экспертов, Аллу Костромичеву и Сергея Никитюка, и публику "языком тела" так, как на лице у них были маски. И никто из зрителей не знал, кто именно идет по подиуму. По итогам конкурса еще один участник покинул проект.

Закончился 2 выпуск отбором 15-ки лучших. Так, как еще осталось 16 конкурсантов, экспертам предстояло обсудить все испытания и выбрать еще одного участника, который поедет домой. Полный список 15-ки вы узнаете, просмотрев 2 выпуск  "Топ-модель по-украински".

"Топ-модель по-украински" – модельное реалити Нового канала, которое дает возможность покорить мир высокой моды молодым людям, вне зависимости от гендерной принадлежности. Здесь на равных за звание топ-модели сражаются парни и девушки с разных уголков Украины. Никаких команд – каждый сам за себя.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, 2 выпуск, Алла Костромичева, Константин Боровский, Модели, Новый канал, Сергей Никитюк, Соня Плакидюк, Топ-модель по-украински, Топ-модель по-украински 2 сезон, Топ-модель по-украински 2 сезон 2 выпуск, Топ-модель по-украински 5 сезон, Топ-модель по-украински 5 сезон 2 выпуск, Участники, Фотосессия, Шоу.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости моды

На примере звезд: юбки, в которых ноги выглядят безупречно (Фото) Маникюр: красивые ногти, которые понравятся любой девушке (Фото) Ukrainian Fashion Week: самые яркие наряды дизайнера Андре Тана (Фото)

Последние новости

Маленький гостевой домик, который похож на сарай (Фото) Стоматологи опровергли популярные мифы об уходе за зубами Джошуа намерен с легкостью разобраться с Поветкиным
Сегодня читают
01 На выходные в Украине резко изменится погода
02 В Киеве на Оболони похитили двух школьниц
03 Хайден Панеттьери уснула с другом своего бойфренда
04 Певица Настя Каменских заболела
05 Гороскоп на сегодня, 7 сентября: все знаки Зодиака
Новости сегодня
00:19 Усик: Теперь стоит ожидать моих боев против лучших имен в мировом боксе
00:15 Роскошь на грани кича: гламурный вездеход Gelendewagen (Видео)
00:01 Яркий и красочный карнавал Ноттинг Хилл 2018 (Фото)
23:58 Смех и слезы: покупки из интернета, которые не оправдали себя
23:50 Лига наций УЕФА: сборная России выиграла у Турции на выезде
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: На выходные в Украине резко изменится погода
На выходные в Украине резко изменится погода
Новости: ДТП в Коломые: Погибли дети
ДТП в Коломые: Погибли дети
Новости: Протесты в Ираке: В Басре подожгли генконсульство Ирана
Протесты в Ираке: В Басре подожгли генконсульство Ирана
Новости: Медики назвали 5 основных видов головной боли
Медики назвали 5 основных видов головной боли
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь