Известный украинский танцор стал лицом французского бренда (Видео)

Модный дом Balmain, который славится своими коллаборациями с известными персонами, а недавно поручил рекламировать свою одежду еще и виртуальным моделям, привлек к сотрудничеству балетного танцора из Украины Сергея Полунина. Новую рекламную кампанию возглавил креативный директор бренда Оливье Рустен. В итоге на свет появилась серия роликов с идеей о том, что "Balmain играет в мир как на музыкальном инструменте". Ранее в рамках кампании уже были показаны фильмы при участии Дафны Гиннесс, Мины Роуз и Джеймса Бэя. Над фильмом с участием нашего соотечественника работал режиссер Джейк Нава. В нем Полунин примерил одежду из новой коллекции бренда, в числе которой куртка оливкового цвета и блестящий топ и туфли.